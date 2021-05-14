Печем, варим, угощаем гостей, потратив 1 рубль: В «Галамарте» стартует акция на посуду. Фото предоставлено пресс-службой магазина «Галамарт».

Готовимся к лету: убираем все старое, приобретаем новое, не боясь за семейный бюджет. А сделать это проще простого, ведь 15 и 16 мая в розничных магазинах «Галамарт» действует акция на всю посуду «Второй товар за 1 рубль».

Например, выбрав новый чайный сервиз, можно прихватить и новую сахарницу, которая обойдется вам всего в 1 рубль. Что касается посуды для приготовления, то многие хозяйки мечтают об удобной сковороде со съемной ручкой. Она занимает в холодильнике меньше места, и такие сковороды конечно же есть в народном магазине «Галамарт». А заодно можно выбрать и красивую кастрюлю, которая будет стоить 1 рубль.

Фото предоставлено пресс-службой магазина «Галамарт».

Противни, формы для выпечки, тарелки – акция действует на эти товары и любую другую посуду. Так что стоит заранее осмотреться на кухне и подготовить список, не забыв про подарки для своих близких.

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