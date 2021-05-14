«Картина страшная»: ледяной дождь уничтожил 90% уникальных цветущих садов под Владивостоком

Картина "до" и "после" говорит сама за себя. Фото: Ольга Горгулько/Ксения Кубекина

Дальневосточная опытная станция (филиал ВИР имени Н. И. Вавилова) – более известная как цветущие сады под Владивостоком, куда ежегодно стекаются тысячи жителей и гостей Приморья. Но интересует всех не научное наследие и уникальность плодовых культур, а лишь деревья, расцелованные белыми и розовыми цветами. Цена красивых фотографий – поломанные ветки, кострища и мусор. Но за эти несколько лет опытная станция потерпела больше, чем за все 50 лет жизни. Сад изменился. До неузнаваемости.

ЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬ, ПОЖАР, ЧЕЛОВЕК

Добраться до опытной станции не так-то и сложно, если есть высокая машина и навигатор. Доступность – одна из главных проблем, которая магнитом притягивает сюда людей. Понять, что сады ВИР – не прогулочный парк, а федеральная собственность, которая принадлежит научному фонду, горожанам, вероятно, сложно. Именно поэтому сотрудники станции были вынуждены этой весной в очередной раз напомнить – вход в сады запрещен. Но что сделать с последствиями того урона, который уже был нанесен?

Аллея когда-то пестрила розовыми цветами. Фото: Ксения Кубекина

Стихия не пощадила научное наследие. Фото: Ксения Кубекина

Сейчас узнать сады практически невозможно. Визуально от них осталось лишь само название. Беспощадно поломанные ветки, словно молнией раздробленные деревья и кострища. Не сказочные сады ВИР, а просто выжившие после апокалипсиса. Разумеется, здесь вина не только человека, который приезжает сюда, разжигает костры, жарит шашлыки и устраивает пожар. Сильный удар нанес, безусловно, ледяной дождь.

Цветение есть, но уже не такое интенсивное и яркое. Фото: Ксения Кубекина

- Я работаю ботаником около 15 лет. Для меня то, что я увидела здесь, разумеется, непривычное явление. Картина была страшная. Мне сложно описать свои чувства, потому что я люблю сад, люблю растения. Природа дает нам намного больше, чем мы ей. Поэтому мы должны к ней относиться намного бережнее, - рассказывает Надежда Тихонова, и.о. заведующая отделом генетических ресурсов плодовых и ягодных культур Федерального исследовательского центра Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР), кандидат биологических наук. - От чего пострадало растение мне не важно – ледяной дождь или вандализм. Схема лечения одна и так же. Несколько лет назад, когда случился пожар, никто не убрал последствия случившегося и не произвел обрезку деревьев. Это тоже сказалось на общем состоянии сада.

Надежда Тихонова, кандидат биологических наук. Фото: Ксения Кубекина

По дороге мы насчитали, как минимум, три кострища. Фото: Ксения Кубекина

По предварительным данным, аномальный ледяной дождь уничтожил 90% садов. Чтобы восстановить научную станцию, приведя ее в состоянии до стихийного бедствия, потребуется определенно точно больше 10 лет.

ВОЗРОЖДЕНИЕ САДОВ

Те, кто бывал здесь несколько лет назад, вряд ли смогут спокойно взглянуть на текущее положение дел. Но. К счастью, научное наследие, коего здесь предостаточно, ценят сотрудники станции, которые решительно настроены восстановить сады, чтобы сохранить виды, иначе говоря, собранное десятками лет биоразнообразие. Делают они это, провоцируя рост новых веток на деревьях. Стоит отметить, что в этом году набегов охотников за фотографиями значительно меньше. Это не только из-за того, что период цветения выпал на пасмурную погоду, но и из-за того, что такой красоты уже здесь нет.

Выжившие - иначе и не скажешь. Фото: Ксения Кубекина

Так выглядит дерево, которое реанимировали. Фото: Ксения Кубекина

- Например, сейчас мы находимся в саду косточковых культур, здесь мы видим диплоидные сливы. Представителем которой является уссурийская слива. Это местный аборигенный вид. В коллекции здесь собраны около 80 образцов, - говорит Надежда Тихонова. - Это и гибридные формы, и дикорастущие образцы. Невооруженным взглядом видно, что сад находится в сложном положении. Сад старый. Он заложен в 1970-е годы. Даже 50 лет для сливового дерева – это очень много. Сад требует перезакладки.

Ботаникам смотреть на такую картину было больно. Фото: Ксения Кубекина

Чтобы восстановить сад, потребуется не меньше 10 лет. Фото: Ксения Кубекина

В коллекции сада есть также и ягодные культуры: голубика, лимонник и брусника. К счастью, есть деревья, которые практически не пострадали от стихии. Вишня. Сейчас небольшой, относительно молодой, вишневый сад, едва ли не единственное, что цветет на территории станции.

Вишня выжила после ледяного дождя. Фото: Ксения Кубекина

Вишневый сад - единственное цветущее место сейчас. Фото: Ксения Кубекина

- Это войлочная вишня. Коллекция состоят не только из различных сортов, но и видов, и гибридов. Здесь сорта, которые приспособлены для Приморского края, - отмечает ботаник. - Коллекция достаточно молодая – ей всего 8 лет. Уплотненная схема посадки, чтобы защитить растения от вандалов и воровства. Месторасположение и то, что они низкого роста спасли деревья от ледяного дождя.

Аллея относительно молодая - ей всего 8 лет. Фото: Ксения Кубекина

Кстати, Дальневосточная научная станция – одна из 11 филиалов федерального института. Стоит отметить, что ситуация в Приморье - одна из самых сложных по сравнению с другими регионами. Чтобы возрождение цветущих садов прошло успешно, и люди не уничтожили то, что выжило после апокалипсиса, решается вопрос о том, чтобы огородить территорию станции. Руководство также обсуждает методы контроля за садами, чтобы нарушители были пойманы на месте преступления. Дальше уже дело будет за правоохранителями.

Конечно, в большей степени взывать приходится лишь к сознательности граждан. Достаточно посмотреть на фото, чтобы понять, насколько подавлены и повреждены сады после различных видов стресса. Так давайте вместе сохраним природу, ведь никакое фото не стоит гибели научного наследия.

СПРАВКА

Дальневосточная опытная станция - филиал ВИР имени Н. И. Вавилова была создана в долине реки Лянчиха у подножия хребта Богатая Грива в 1929 г. Место для станции выбирал лично академик Вавилов, исходя из необходимости сохранения и изучения разнообразия культурных растений, актуальных для данной территории. В конце 1930-ых годов на станции был заложен питомник диких декоративных растений Дальнего Востока и культурных сортов… За эти годы на станции были изучены свыше 110 тыс. образцов генетических ресурсов растений мировой коллекции ВИР, получено около 180 новых сортов, самые известные из новых сортов плодовых культур - вишня сахалинская (2 сорта), микровишня войлочная (13 сортов), слива Подарок Приморью и другие. В научные институты СССР и России разослано более 60 тысяч образцов ценного селекционного материала.

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