«Мидийный паспорт» и гастротур по ресторан: во Владивостоке проходит фестиваль мидий

Для гостей приготовили разнообразные блюда из мидий. Фото: Милана СОКОЛ

Фестиваль мидий, полюбившийся и ставший одной из визитных гастрономических карточек города, стартовал во Владивостоке. Участие в празднике вкуса принимают, как известные приморцам кафе и рестораны, так и новые заведения. К масштабному мероприятию в этом году присоединялся и Благовещенск. Отведать тихоокеанский деликатес в изысканном исполнении гости смогут по единой для всех участников цене. Фестиваль проходит С 13 по 30 мая и завершится двухдневным праздником «МидияСаммит» (0+).

Организатором фестиваля уже по традиции выступил проект развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food. Гуру в области кулинарии встретились с журналистами в неформальной обстановке ресторана Tbilissimo, где не только рассказали о фишках этого сезона, но и угостили главными блюдами фестиваля.

Одними из первых отведать фестивальные блюда смогли представители СМИ. Фото: Милана СОКОЛ

Шеф-повар ресторана Илья Круподёров приготовил для гостей мидии под разными соусами. Для тех, кто хочет почувствовать дух Азии, предлагают морские деликатесы под соусом том-ям, кто желает вкусить частичку Грузии – могут заказать моллюсков с чашушули.

– На фестивале мидий мы решили провести тонкую нить между Италией и Грузией, а также немного зацепить Азию. Концепция ресторана и грузинская и итальянская кухни. В этих двух блюдах представил Азию – популярным во всем мире соусом том-ям, Грузию – это чашушули из мидий (морепродукты, тушеные в томатном соусе с грузинскими специями), а от Италии взяли сами мидии, которые любят и за рубежом, и дальневосточники. У нас ресторан еще новый, только открылся и мы впервые участвуем в фестивале. Хочется познакомить приморцев с этим деликатесом и развивать дальневосточную кухню, – поделился шеф-повар ресторана Tbilissimo Илья Круподёров.

Шеф-повар ресторана Tbilissimo рассказал о фестивальных блюдах. Фото: Милана СОКОЛ

После сытного и, главное – вкусного обеда журналистам вручили «Мидийные паспорта». Импровизированный документ стал фишкой этого года, который выпустили специально к гастрономическому празднику. Всего организаторы заготовили 450 паспортов, подтверждающих статус «мидийной» личности. Получить их можно во всех заведениях, участвующих в фестивале. Один чек равен одной печати в документе.

Самые активные гости получат памятные "документы". Фото: Милана СОКОЛ

– Эта имитация интерактивного сувенира. Мы подумали, что людям сейчас как раз не хватает путешествий, а таким паспортом мы объединили рестораны-участники и дали нашим жителям возможность совершить гастрономический тур по заведениям города, – рассказала руководитель отдела событийного маркетинга проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food Галина Цесарская.

Поставкой продукции для фестиваля в этом году занимаются две фермы. Это официальные фирмы, которым разрешено выращивать морекультуру в Приморье – «Дальстам-Марин» в бухте Воевода и «Акварион» в Амурском заливе. Сколько именно понадобиться тонн морского деликатеса, пока неизвестно, например, за время фестиваля в 2019 году гости съели 7 тонн и 15 тысяч блюд. В прошлом году мероприятие проходило в онлайн режиме и все заведения работали только на доставке.

– Мидии – это продукт относительно дешевый и доступный. Наша глобальная и долгосрочная миссия – сделать приморские мидии продуктом №1 по продажам на рынке России и в ближайших странах. Мы постепенно идем к этой цели, продолжая учиться работать с продуктом. В первый год фестиваля еще отрабатывали технологию. Нюансов очень много. Например, у наших мидий в силу особенностей терруара, где они произрастают, чуть более хрупкая ракушка, более нежное мясо. В этом году мы предложили шеф-поварам покреативить. И мы с наслаждением наблюдаем, как появляется новая соусная база. Каждый наш фестиваль – это шажок вперед в освоении продукта, – поделилась организатор и идейный вдохновитель фестиваля Татьяна Заречнева.

Организаторы фестиваля: Татьяна Заречнева, Галина Цесарская и Алина Ковальчук. Фото: Милана СОКОЛ

Попробовать мидии в неожиданном исполнении можно до 30 мая. Единая цена во всех ресторанах, участвующих в фестивале: МиниМидии 300 грамм – 350 рублей и МидиМидии 500 грамм – 550 рублей. Завершится фестиваль городским праздником на набережной Спортивной гавани Владивостока 29-30 мая. В программе: кулинарные мастер-классы от шефов, презентации и дегустации продуктов, лекции, встречи на самом оживленном мидийном фудкорте.

В фестивале участвуют как популярные и хорошо известные заведения, так и новички ресторанной отрасли:

ПО ТЕМЕ

«Мир! Май! Мидии!»: ежегодный гастрономический фестиваль стартует 13 мая

В течение двух недель тихоокеанские мидии можно будет отведать в ресторанах города по единой цене. Фестиваль завершится большим городским праздником (подробнее...)

Следить за новостями фестиваля можно на официальном сайте и в Instagram аккаунтах @prf.festivals и @pacificrussiafoodie.