Бароны «228». Подпольную нарколабораторию по производству мефедрона накрыли в Приморье

На снимке сами фигуранты, которые и организовали лабораторию. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Подразделение по контролю за оборотом наркотиков в Уссурийске пресекло крайне преступную деятельность двух местных жителей. 24 и 34-летние приморцы, которые ранее уже были судимы, оказались причастными к производству и продаже синтетических наркотиков. Чтобы поймать их на месте сбыта, полицейские организовали «контрольную закупку» через легендированного покупателя. Все прошло по отработанному сценарию, и один из подозреваемых за денежное вознаграждение продал наркотики. Позже экспертиза покажет, что синтетическая смесь ничто иное, как N-метилэфедрон.

Операция по поимке подозреваемых сопровождалась бойцами ОМОН. Фото: УМВД России по Приморскому краю

- В декабре 2020 года при силовой поддержке бойцов ОМОН Россгвардии была проведена спецоперация по задержанию подозреваемых. По месту жительства одного из них в постройке на территории частного подворья на улице Коршунова полицейские обнаружили подпольную нарколабораторию, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

15 тысяч доз синтетики не дошли до потребителей. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В ней оперативники нашли больше 3-ех килограммов химвеществ, различные реактивы и оборудование для изготовления синтетических наркотиков. Полицейские изъяли порошкообразное вещество массой 1,5 килограмма. Экспертиза подтвердит, что это N-метилэфедрон. Мобильные телефоны и банковские карты, через которые и осуществлялись все операции по продаже наркотиков, тоже удалось найти. Известно, что таким образом оперативники не допустили, чтобы до потребителей дошли 15 тысяч доз синтетики.

- В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Незаконное хранение, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в особо крупном размере), пунктом «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), - добавила Ирина Сырова, руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю.

В ведомстве отмечают, что один из приморцев уже заключен под стражу, другой же находится под подпиской о невыезде. У обоих, кстати, нескромное криминальное прошлое. Ранее они были судимы за грабеж, незаконный оборот наркотиков и даже убийство. Только кто именно и за что отсидел срок – оперативники не распространяются. Расследование уголовного дела продолжается. «Наркобаронам» грозит до 20 лет лишения свободы.

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