«Будь счастлива в небесных морях»: малышка ларги, трагически осиротевшая в начале мая, впала в кому и умерла в Приморье

Девочке даже успели дать имя - Анна Сихотинская. Фото: реабилитационный центр "Тюлень".

Найденный в начале мая на берегу поселка Пластун крохотный детеныш нерпы трагически скончался после нескольких дней отчаянной борьбы с болезнью. Напомним, что на помощь малышке сперва пришли сотрудники Сихотэ-Алинского заповедника. Они прибыли на место, где отдыхающие нашли тюлененка, осмотрели малыша и приняли решение обратиться к специалистам реабилитационного центра «Тюлень».

Нашли детеныша нерпы на берегу поселка Пластун. Фото: Сихотэ-Алинский заповедник

Чтобы спасти детеныша, который был истощен и обезвожен, была организована серьезная операция. В конечном итоге ларга оказалась в реабилитационном центре. Однако, как оказалось, состояние животного было куда хуже, чем представляли многие горожане. Малышку, которой даже успели дать имя – Анна Сихотинская, спасти не удалось. Она скончалась.

- Всеобщая наша поздняя любовь этой весны, Анечка Сихотинская, нежнейшее создание, утром была обнаружена в коме и умерла днем. Вечером ничто не предвещало. Анечка вообще демонстрировала комфорт - хорошо ела, не пугалась, сладко спала на спинке. Из-за сильного истощения проблемы могут быть любые, очевидна была только пневмония, и лечение шло более-менее успешно. Не судьба. Будь счастлива в небесных морях, тюлень, - пишет Лора Белоиван, руководитель реабилитационного центра «Тюлень», на своей странице в сети. - Посмотрели, что было внутри маленького тюленя. Пневмония, да. Поражение легких очень большое, она не успела справиться и выскочить. Фатальность, как она есть.

Малышка сперва впала в кому, затем умерла. Фото: реабилитационный центр "Тюлень".

Специалисты в очередной раз напоминают, если вы нашли на берегу одинокого детеныша нерпы, не пытайтесь его погладить, накормить или сделать с ним селфи. Все эти действия для тюлененка - смертельно опасны. Лучше помочь ему выжить, а спасти его могут лишь специалисты. Поэтому в случае такой находки обратитесь за помощью в реабилитационный центр «Тюлень» по телефону: +7 914 663 51 01.

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