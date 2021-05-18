Работают не все, посетителей очень мало: как живет филиал "Спортивки" после переезда

На территории нового рынка постепенно появляются коммерсанты Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Павильоны из старых вагончиков под новой металлической крышей. Пустующие торговые площадки и несколько работающих точек. Работа по демонтажу старых конструкций рынка на Школьной кипит полным ходом, а параллельно строители возводят новые ларьки, где уже совсем скоро начнут продавать фрукты и овощи. Рассказываем, как живет филиал знаменитого рынка на Спортивной на новом месте.

На весь рынок открыто около десяти торговых точек Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Стоит сразу рассказать, почему "филиал". Дело в том, что даже после сноса торговых точек некоторые коммерсанты нашли лазейку, обустроив палатки вдоль пешеходной зоны аккурат между зеленым забором, за которым кипит стройка, и торговым центром "Кристалл". Товары здесь продают как с торговых лотков, так и с забора, на котором продавцы развешивают футболки и спортивные костюмы. Не стоит забывать, что часть коммерсантов продавали свой товар как на самом рынке, так и в крытых павильонах торговых центров, поэтому им не составило особого труда переосмыслить новые реалии бизнеса. Иными словами, большая торговля ширпотребом никуда и не уходила со Спортивной. Но были и те, кому деваться по большому счету было некуда. Как говорится, пан или пропал: или ты ждешь, когда откроется новый рынок на Школьной, или ищешь другое место. Открытия новой площадки, к слову, дождались не все.

Практически везде идет подготовка павильонов Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Все новое, это хорошо забытое старое

О том, что торговые площадки переедут в район рынка на Школьной стало известно практически одновременно с новостью о сносе павильонов на Спортивной, где сейчас строится торговый центр. Примерно в это же время начались работы по возведению новой площадки для продажи товаров ширпотреба и фермерской продукции. В марте здесь уже установили первые контейнеры и открылись первые ряды, правда назвать это даже техническим открытием пока сложно, о чем говорят сами продавцы.

Строители готовят площадку к открытию Фото: Алексей САМУСЬКОВ

- Как только в марте тут построили павильоны, нас пригласили возобновить торговлю, - говорит продавец Людмила. - Первым, кто изъявил желание, дали возможность выбора точки. Кстати, администрация не забыла и про продавцов со Школьной. Тут же почти все площадки снесли, а им тоже нужно торговать. Все, кто захотел, им также были предоставлены площади.

Тем, кто раньше торговал на Школьной в старых павильонах, предложили остаться, они уже работают Фото: Алексей САМУСЬКОВ

К слову, основа павильонов состоит из все тех же металлических боксов со "Спортивной", только начинка их поменялась. Изнутри корпус обшит металлом, есть проводка, яркий свет, в каждом готовом вагончике стоит свой индивидуальный щиток распределения. Часть павильонов уже "отремонтированы", другие же прямо сейчас приводят в порядок рабочие. Позаботилась администрация и об установке пожарных сигнализаций, сказался опыт 2019 года, когда работа рынка была приостановлена из-за выявленных нарушений пожарной безопасности.

Павильоны собраны из старых металлических боксов, но в каждом есть своя проводка и яркий свет Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Льготная аренда

В конце прошлой недели здесь уложили новый асфальт. Часть средств на обустройство покрытия администрация собрала с арендаторов площадей. Откликнулись все. Дело в том, что условия, на которых здесь предоставлялись павильоны, можно сравнить с поддержкой малого и среднего предпринимательства. Судите сами, первые два месяца с открытия рынка аренда абсолютно бесплатна, приоритетный выбор места, бесплатная помощь юристов.

Этот проход пока закрыт, сейчас там строители разбирают старые конструкции, но попасть на рынок можно с других входов Фото: Алексей САМУСЬКОВ

В мае хозяева рынка обратились к коммерсантам поддержать идею асфальтирования и "скинуться" по 10 тысяч рублей. При условии, что аренда торговой точки на Спортивной обходилась в 17 тысяч рублей в месяц, никто из арендаторов и спорить не стал. Все понимают, это для общего блага. Ведь если рынок будет привлекательным как внешне, так и по ценовой политике, то и посетители потянутся.

У каждой торговой точки даже есть свой собственный распределительный щиток Фото: Алексей САМУСЬКОВ

- Администрация ведь та же, что и на "Спортивке", она действительно все делает по уму, - говорит продавец Виталий. - И речь даже не о том ремонте, что здесь делается, само отношение добрососедское. Мы их знаем, они нас знают, помогаем друг другу, как можем, обживаемся на новом месте общими усилиями. Что и говорить, даже деревья, что росли на месте будущего рынка не стали пилить, оставили как есть, только листву подпили, но природа возьмет свое. Честно скажу, не знаю, сколько будет стоить аренда потом, но мне кажется, что она не будет превышать других предложений на рынке. Я точно останусь здесь, знаю многих, кто прямо сейчас готов въехать сюда, но ждут окончания ремонта.

Охранник в ковбойской шляпе выглядит как самый настоящий шериф рынка Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Будут продукты, будут и посетители

Сейчас новый рынок пока не может похвастаться той проходимостью, что была и есть на Спортивной. Это конечно и влияет на выручку.

Старые павильоны рынка на Школьной уже демонтировали, очередь за разборкой Фото: Алексей САМУСЬКОВ

- Не поверите, но за сегодня вы первый покупатель, а время уже 16:00. Так и живем пока, бывают и дни, когда вообще ничего не продаем, но мы только на старте, - говорит продавец Ирина. - Вот заработают продуктовые ряды, люди подтянутся. Сюда переедут продавцы, которые сейчас ютятся на старой площадке, появятся новые, а где продукты, там и покупатели. Место ведь удобное, тут и остановки рядом, даже ближе, чем раньше.

На этом месте скоро строители возведут площадку для торговли продуктами Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Строители говорят, что закончат демонтаж старых площадок рынка на Школьной уже через неделю. Через две недели большая часть павильонов будет приведена в надлежащее состояние, закончится ремонт. Примерно к этому же времени ожидается появление первых лотков с продуктами питания. Ну а полной заполняемости всех торговых площадей на рынке ожидают в начале июня.

Строители обещают закончить работы через две недели, в начале июня здесь закипит новая жизнь. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

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