Умер Юрий Себто, руководитель института проблем морских технологий ДВО РАН, блестящий инженер и исследователь искусственного интеллекта

Юрия Себто не стало 16 мая 2021 года. Фото: ИПМТ ДВО РАН

16 мая 2021 года скоропостижно скончался Юрий Себто, исполняющий обязанности директора ИПМТ ДВО РАН. Об этом с глубоким прискорбием сообщили коллеги Юрия Геньевича.

- Трудно поверить, что не стало вдруг человека, который еще накануне энергично руководил делами института и строил планы на будущее. Эта непредсказуемая, невосполнимая утрата для всего коллектива института, интересами которого Юрий Геньевич жил и трудился в течение многих лет, являясь вначале ученым секретарем института, а затем заместителем директора по научной работе, - пишут сотрудники ИПМТ ДВО РАН.

Известно, что Юрий Себто родился второго ноября 1955 года во Владивостоке. В 1978 он окончил ДВПИ имени В.В.Куйбышева по специальности «Конструирование и производство радиоаппаратуры», став инженером. Дальше его распределили в институт автоматики и процессов управления ДВНЦ АН СССР. Там он проработал вплоть до 1981 года и продолжил обогащать свой багаж знаний, поступив ассистентом в ДВПИ на конструирование и производство радиоаппаратуры.

Служил Юрий Геньевич в рядах ВС СССР в Закавказском военном округе два года в должности начальника расчета. После службы в 1985 он работал уже в родном ДВПИ, после чего снова пошел учиться. На этот раз в Ленинградский политехнический институт. Там он проходил обучение с 1988 по 1992 год и защитил кандидатскую диссертацию по техническим наукам.

Дальше на целых восемь лет (вплоть до 2000 года) он связал свою жизнь с ДВГТУ. Он проработал сначала преподавателем, а затем стал доцентом кафедры Конструирования приборов радиоаппаратуры. Юрий Себто является автором 14 научно-методических работ по информационным системам и техническим системам искусственного интеллекта. В 2000 году он был принят на работу в ИПМТ ДВО РАН ученым секретарем. А уже спустя 4 года стал заместителем директора по научной работе.

- За многие годы, будучи в этой должности, Юрий Себто непосредственно участвовал в создании подводного робототехнического комплекса, многие его разработки были опубликованы в научных трудах, докладах конференций, патентах на изобретения. Юрий Геньевич вел активную работу со студентами, привлекая их к научной деятельности и пользовался заслуженным авторитетом и уважением в коллективе института. Ему нередко приходилось исполнять обязанности директора ИПМТ, и в этой своей деятельности он имел постоянную деловую связь с руководством ДВО РАН и руководителями других академических институтов, вузов и производственных организаций, - вспоминают коллеги.

«Комсомольская правда» присоединяется к коллективу ИПМТ ДВО РАН и выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрий Геньевича.

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