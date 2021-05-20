Сказочная легенда и современная драматургия

Сцены из «Легенды Уссурийского края», которую Театр молодежи представит перед закрытием 74-го театрального сезона. Фото: пресс-служба Театра молодежи

Пресс-конференция, посвященная предстоящей премьере спектакля «Легенда Уссурийского края» и III Международному театральному фестивалю современной драматургии «Метадрама», состоялась 18 мая. В мероприятии приняли участие директор театра Игорь Селезнев, режиссер-постановщик Виталий Дьяченко, художник-постановщик Петр Окунев, актер Игорь Сушков, а также координатор фестиваля Антон Шефатов.

Сказочная легенда приморских предков

Будущая постановка, которая увидит свет 21 мая, посвящена 150-летию великого путешественника Владимира Арсеньева. Круглая дата будет в следующем году, но Театр молодежи решил подготовиться к юбилею заранее.

- Неспроста мы взяли этот материал в работу. Это в первую очередь касается истории. Историю своей страны, своего родного края должен знать каждый человек, - пояснил такой ранний «заход» с непростой, но интересной темой директор театра Игорь Селезнев.

Игорь Селезнев. Фото: пресс-служба Театра молодежи

Пьесу Алены Аксеновой поставит на сцене театра Виталий Дьяченко. Много вопросов вызывает то, что он «сам не местный». Однако его самого это ничуть не смущает, он считает это «хорошей задачей самому себе».

Подробностями сюжета режиссер-постановщик делиться наотрез отказался. Он предпочитает, чтобы зритель сам пришел в театр, увидел происходящее на сцене своими глазами, отругал, если надо. Но сделал выводы сам.

Несмотря на то, что спектакль опирается на исторические сведения, когда в период XIII-XIV веков на территории современного Приморья жил великий и сильный народ, историческая достоверность и реалистичность в постановке не главное.

- С реальностью жизни чжурчженей в Приморском крае много лет назад наш спектакль соотносится ровно в той же степени, в какой мультфильм «Золотая антилопа» соотносится с реальностью жизни в средневековой Индии. Мы должны не какое-то архивное содержание сюда принести, а мы должны найти зацепки между нами теперешними и ими тогдашними. Вряд ли человеческое содержание изменилось, - говорит Виталий Дьяченко.

Виталий Дьяченко. Фото: пресс-служба Театра молодежи

Для погружения в историю сшиты великолепные атмосферные костюмы, создана аутентичная музыка, а артисты обучились ушу. И хотя жанр «легенда» - это не сказочный фольклор, зрителей ждет нечто волшебное и сказочное, - обещают создатели спектакля. Они ориентируются на зрителей от шести лет и до бесконечности, так как уверены, что эта история должна найти отклик во многих душах.

Диалог, понятный всем сторонам

С 1-го по 6 июня Владивосток ждет Третий Международный фестиваль «Метадрама», который после годового перерыва, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, порадует гостей разнообразием тем, форм и площадок. Все дни насыщены мероприятиями, на которые уже почти нет билетов.

- Это совместный проект Театра молодежи и нашего приморского драматурга Виктории Костюкевич. Фестиваль представляет собой смотр читок, показ эскизов, спектаклей по произведениям современных российских и зарубежных драматургов, - рассказал Игорь Селезнев.

Директор подчеркнул, что мероприятие посетят несколько именитых режиссеров, таких как двукратный номинант «Золотой маски» Сергей Чехов, режиссер спектакля «Горка» из Санкт-Петербурга Павел Макаров, драматург и режиссер также из Санкт-Петербурга Екатерина Августеняк, театральные критики Татьяна Джурова, Вера Сердечная и Екатерина Морозова и другие гости. Со своими спектаклями приедут театральные коллективы с Сахалина, из Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска, Улан-Удэ, Куала-Лумпур. Артисты подарят приморцам «Ганди молчал по субботам», «Вторник короткий день», «Фото topless» и «Зулейха открывает глаза». И хотя на многие спектакли и лекции уже почти не достать билетов, мероприятия на открытом пространстве будут доступны всем желающим.

Открытие фестиваля 1 июня в амфитеатре на набережной Спортивной гавани, аудиопроменад 4 июня, концерт 5 июня, несколько лекций в разные дни и закрытие фестиваля 6 июня в театральном дворике свободны для посещения и начнутся в 21 час. Подробнее можно посмотреть на сайте Театра молодежи.

- В этом году, помимо основной программы, мы сделали предварительную, которая начинается за несколько дней до самого фестиваля. Она делится на три части: лаборатория актуального театра, которая начнется на этой неделе, в воскресенье; это школа театрального блогера, которую ведет приглашенный критик Татьяна Джурова; и проект читок современной немецкоязычной драматургии вместе с Гете-Институтом, - рассказал координатор проекта «Метадрама» Антон Шефатов.

Он отметил, что третья площадка начала свою работу в павильоне возле здания Морского вокзала еще 15 мая, она продлится до окончания фестиваля 6 июня. Проект появился в рамках Года Германии в России. Заинтересованные в таком творчестве могут познакомиться с тремя пьесами из пятого тома сборника «ШАГ»: «Затишье перед бурей» Терезии Вальзер, «Великий пожар» Роланда Шиммельпфеннига и «Джихад» Фолькера Шмидта. Как рассказал Антон Шефатов, сборник «ШАГ» придуман Гете-Институтом и он включает в себя лучшие пьесы на немецком языке из Швейцарии, Австрии и Германии. Вход на читки свободный.

Также сильно организаторы ждут гостей, особенно молодежь, на концертах в театральном дворике.

- Мы хотим, чтобы эти шесть дней фестиваля были единым атмосферным событием, - заметил координатор проекта.

Целью «Метадрамы» стало привлечение новых зрителей, в том числе подрастающего поколения. И Игорь Селезнев уверен, что театр справился с этой задачей.

- Программа всех шести дней фестиваля очень насыщенная: это и «круглые столы», и работа с критиками. И заострю внимание, что Театр молодежи за диалог и обратную связь от зрителя. Для нас это очень важно, - подчеркнул директор учреждения и заметил, что у каждого человека есть свое собственное мнение, которое наверняка отличается от мнения других.

Организаторы также привлекли критика Алексея Киселева, который выступит модератором на некоторых площадках, чтобы разговор между профессионалами и зрителями не ушел в узкоспециализированное русло.

- Он будет отвечать за то, чтобы возник диалог. Диалог, понятный всем сторонам. Чтобы и зрители, и критики, и создатели спектаклей окунулись в единое пространство общения, - заверил Антон Шефатов.