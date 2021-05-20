Игорь Селезнев: Театр выстоял

Фрагмент спектакля «Клятва» по мотивам романа А. Фадеева «Молодая гвардия». Фото: сайт Театра молодежи

Театр молодежи готовится праздновать солидную дату - 75 лет. В преддверии юбилея директор культурного учреждения Игорь Селезнев в интервью «КП - Владивосток» подвел итоги последних лет работы, поделился планами на будущее, рассказал, как театр переживал пандемию, а также поговорил о культуре и зрителе.

Игорь Селезнев. Фото: сайт Театра молодежи

Планы грандиозные

- 13 июня Театру молодежи исполнится 75 лет. Игорь Леонидович, расскажите, что для вас, вашего учреждения это значит?

- Это значимая дата для нашего коллектива. У нас есть заслуженные артисты, которые работают уже более 50 лет в одном театре. Это Екатерина Павловна Серебрянская, Галина Петровна Копылова, Александр Игнатьевич Волосянко - они до сих пор заняты в спектаклях. Мне хотелось бы сказать им огромное спасибо за их преданность нашему прекрасному делу.

- Готовите подарки зрителям?

- Одна из больших премьер, приуроченных к юбилею, это «Синяя птица» режиссера Виталия Дьяченко. Постановка расскажет историю театра от начала и по сегодняшний день. «Синюю птицу» мы выпускаем в сентябре, ей же открываем юбилейный театральный сезон.

В июле прилетает режиссер-постановщик Александр Огарев, он поставит спектакль «Лес» по Островскому, который также будет приурочен к юбилею театра. Премьера состоится в ноябре.

- Какие итоги вы можете подвести за последние три года, которые вы руководите театром?

- В истории театра было много победного и значимого. За последние три года театр успешно заявил себя на международных театральных фестивалях. В Москве на фестивале «Золотой Витязь» мы взяли Золотой диплом за лучший молодежный спектакль «Алые паруса». Для нас это было победой - привезти такую награду в Приморье.

Важно, что сегодня мы держим статус молодежного театра. В 2018 году, как только я пришел, по современным стандартам была сделана малая сцена. К нам идут молодые артисты и начинающие режиссеры. Они предлагают разные проекты, и мы поддерживаем начинания. Здорово, когда у ребят есть интерес и желание.

Также сегодня у нас примерно на 70% обновился репертуар, мы идем в ногу со временем. Для меня, как для руководителя, важно, чтобы к нам шел новый молодой зритель. Сегодня часто мы выходим на диалог с гостями по завершении спектакля. Режиссеры принципиально идут на то, чтобы услышать обратную связь. И для самого зрителя интересно, когда он вступает в диалог.

За три года мы получили два федеральных гранта. На эти деньги мы поставили два спектакля: «Горка», которая с успехом продолжает идти, режиссер Павел Макаров, и «Бриннер», режиссер-постановщик неоднократный номинант премии Золотая маска Талгат Баталов. Этот спектакль тоже с успехом вошел в репертуар театра, также он будет показан в рамках фестиваля «Метадрама».

- А какие планы на будущее?

- Планы грандиозные! Сложно забегать вперед, но гостям стоит ждать новых проектов, новых режиссеров, новых постановок. Я ранее назвал те, которые будут реализованы до декабря 2021 года. Впереди у нас еще новогодние постановки.

- Совсем скоро состоится III Тихоокеанский международный фестиваль современной драматургии «Метадрама». Расскажите, что нас ждет.

- «Метадрама» сегодня это своего рода бренд современного театрального искусства Приморского края. Это не просто фестиваль и смотр читок, это показ эскизов, творческие лаборатории для режиссеров и артистов, обмен опытом с приглашенными экспертами, театральными критиками. В этом году фестиваль пройдет с 1-го по 6 июня не только на площадке нашего театра, но и на базе других локаций, например на Приморской сцене Мариинского театра. В этом году насыщенная программа, и дело не в количестве пунктов, а в разнообразии тем, форм, подходов, экспериментов, которые смогут увидеть наши зрители. Мне бы хотелось, чтобы эти шесть дней прошли для каждого из нас под лозунгом «Театр. Современность. Эксперимент», ведь всего за два года «Метадрама» стала одним из важнейших событий театральной жизни Владивостока.

Сложно заходить в пустые стены

- Игорь Леонидович, расскажите про то, как переживали пандемию. Какие удары она вам нанесла?

- В первую очередь это отсутствие зрителя и прямого контакта с ним. Мы с нетерпением ждали встречи вновь! Пострадали все учреждения культуры, все коллеги, артисты, зрители. Мне, как руководителю, было сложно заходить в пустые стены. Я работал каждый день, несмотря на то, что весь коллектив находился на удаленной работе. Для театрального человека это очень сложно: прийти в театр, где стоит гробовая тишина. Мы привыкли жить в бешеной динамике с утра до вечера, и не передать словами, что испытывал любой коллега-руководитель на протяжении всего этого времени. Не дай бог, чтобы это повторилось.

- Сейчас вы уже оправились после пандемии?

- Сложно сказать. Сегодня нет стопроцентной рассадки, Роспотребнадзор еще не дал разрешения на это. Зрители не могут попасть на постановки. Одна женщина попала на один из спектаклей только с четвертого раза: она не могла купить билеты ни онлайн, ни в кассе. И все-таки на четвертый спектакль она попала.

- С какими еще проблемами сталкивается театр?

- Я бы не сказал, что мы сталкиваемся с другими проблемами. Я благодарен и признателен тому, какое внимание уделяется культуре в Приморском крае. Некоторые мои коллеги из других регионов порой удивляются тому, насколько у нас идет поддержка со стороны правительства.

- Вы уже отметили «молодые вливания». То есть с кадрами все в порядке?

- Мы пополнили наш коллектив молодыми ребятами-артистами: Дарья Мухортова, Илья Апанаев, Алена Устюжина, Игорь Сушков, Сергей Рюмкин. Труппа Театра молодежи должна быть молодой, несмотря на возраст! Душой! Наши заслуженные артисты, которые отработали на сцене театра более 50 лет, в душе молодые. Они любому молодому артисту по внутреннему состоянию - по органике, энергетике - дадут еще ого-го. И я рад, что мы держим марку Театра молодежи. Держим своими экспериментальными проектами, новой современной драматургией, но при этом не уходим и от классического репертуара.

Сразу несколько больших премьер приурочено к 75-летию Театра молодежи. Фото: Дарья Наумец

Зритель в новом поколении

- Как по-вашему, активно ли люди сейчас интересуются культурой, театром в частности?

- У нас есть постоянные зрители разных возрастных категорий. И в последнее время мы наблюдаем новые лица. Вплоть до того, что встречаются те зрители, которые приходили к нам еще в юном возрасте, с мамами и папами. Сегодня уже они приходят со своими детьми. Я хотел бы заострить внимание на этом.

Театр молодежи несет определенную миссию по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. И есть руководители школ, которые с неохотой идут в театры. Пожалуйста, и не надо! Не надо заставлять, ни в коем случае.

Но в то же время вы - педагог. Вы ведете образовательную деятельность. А театр один из немаловажных элементов, благодаря которому вы сможете что-то дать своим воспитанникам. Это важно, и поэтому у нас устраиваются творческие встречи, диалоги с артистами, когда задать вопросы могут и получить ответ от артистов сами школьники. Сегодня очень многое зависит непосредственно от образования в школах.

- Когда люди приходят в театр в джинсах и кроссовках, вас это не задевает?

- С одной стороны, это воспитание и культура самого человека. Собираясь в театр, я никогда не надену спортивный костюм. Я не могу себе этого позволить. Есть зрители, которые переобуваются или меняют жакет на нечто легкое. Сегодня можно надеть те же самые джинсы, это классика, и никто не диктует правил, XXI век на дворе. Важно, для чего и зачем зритель пришел в театр.