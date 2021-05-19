Сельский полицейский на Чукотке наказывал задержанных, запирая их в самодельной клетке

На снимке та самая самодельная клетка, которую поместили в пункте полиции. Фото: СУ СК России по Чукотскому автономному округу.

Крошеный поселок в Провиденском районе Чукотки. Население порядка нескольких сотен человек. Удивительно, что об этой истории стало известно лишь сейчас. Отличился местный сотрудник полиции. 39-летний участковый поместил в коридор пункта полиции самодельную клетку, куда сажал тех, кого он сам посчитает нужным. Этот факт привлек внимание коллег из другого ведомства. В отношении полицейского следователи возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и причинением тяжких последствий».

Металлическую клетку использовали еще с сентября 2020 года. Тогда господин полицейский запер в ней 21-летнюю девушку, причинив ей, по версии следствия, физическую боль и телесные повреждения. Позже выяснилось, что в клетке побывала не только она.

- В течение 2020 года этот же сотрудник полиции, не имея законных оснований, помещал в вышеуказанную металлическую клетку в участковом пункте полиции 34-летнюю женщину и 21-летнего молодого человека. Так он лишал потерпевших на длительное время возможности свободного перемещения, вследствие чего существенно были нарушены их конституционные права, - рассказывает Екатерина Бакулева, официальный представитель СУ СК России по Чукотскому автономному округу.

В ведомстве отмечают, что расследование уголовного дела еще продолжается. Оперативникам предстоит установить все обстоятельства произошедшего. При этом фигурант до сих пор является сотрудником системы МВД. Однако если вина участкового будет доказана, он не только попрощается с погонами, но и рискует лишиться свободы на срок до 10 лет.

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