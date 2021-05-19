Vladivostok Boat Show открывается во Владивостоке в пятницу, 21 мая [программа фестиваля]

Итоги Vladivostok Boat Show. Фото: Екатерина Смолина

21-23 мая 2021 года во Владивостоке пройдет XII Международная выставка катеров и яхт «Vladivostok Boat Show». Ежегодно ее посещает более пяти тысяч гостей.

Мероприятие соберет катера и яхты до 70 футов от российских и зарубежных верфей, на стендах будет представлена техника для активного отдыха, специальное оборудование для судов, услуги и товары премиум-сегмента.

Хедлайнерами на морской экспозиции станут яхты Sunseeker и Princess. В этом году на выставке катеров и яхт будет сразу две яхты Премиум класса – новые модели от ведущих мировых производителей. Лагуна ДВ – официальный дилер катеров Princess на Дальнем Востоке представит Princess F45, а официальный дистрибьютор Sunseeker - West Nautical – яхту с флайбриджем -Sunseeker Manhattan 52. Морская экспозиция также будет представлена катерами и катамаранами Российских производителей.

Знаменитая французская верфь Beneteau представит 2 парусные яхты Okeanis 41.1 и Oceanis 35.1

Одним из центральных событий Vladivostok Boat Show станет демонстрация работы телеуправляемого необитаемого подводного аппарата «Головастик» от компании «СМТ»

В течение всех трех дней выставки состоятся тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования, различные представления и презентации продукции компаний-участников.

Любители яхтенного спорта смогут понаблюдать за детской парусной регатой «Наши надежды» и любительской регатой «Кубок VBS».

Также пройдут Динамичные и зрелищные выступления команды гидрофлаинга Active Life (Хабаровск) на флайбордах. В завершение гости Vladivostok Boat Show смогут присоединиться к «Сальса Вечеринке» от танцевального центра «ЭТАЖИ».

Традиционно на Vladivostok Boat Show пройдут праздники для детей. Представления от детского центра «В ГОСТЯХ У ПРЯНИКА» состоятся на детской площадке: персонажи из любимых мультфильмов, фотосессии, шоу мыльных пузырей, аквагрим, конкурсы и подарки.

Уже известна окончательная программа Vladivostok Boat Show – 2021!

21 мая пятница

10:00 Старт работы выставки.

10:00 Бизнес-завтрак клуба предпринимателей «Новое поколение» в рамках Boat Show с Сергеем Фоменковым. Место проведения: терраса «Парус».

10:00 - 18:00 Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования Место проведения: морская часть яхт-клуба «Семь футов».

12:00 - 16:00 Развлекательная программа для детей от детского центра «В гостях у пряника». Место проведения: детская зона (площадка).

18:00 Ужин под открытым небом резидентов клуба предпринимателей «Новое поколение» в рамках Boat Show. Место проведения: терраса «Парус».

23:00 Official afterparty Vladivostok Boat Show, клуб «Selfie» (18+).

22 мая, суббота

10:00 Старт работы выставки.

10:00 - 18:00 Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования Место проведения: морская часть яхт-клуба «Семь футов».

12:00 Официальная церемония открытия выставки. Место проведения: Главная сцена выставки.

12:00 Старт детской парусной регаты «Наши надежды».

11:30 - 13:00 Открытие любительской регаты «Кубок VBS». Место проведения: главная сцена выставки.

12:00 - 16:00 Развлекательная программа для детей от детского центра «В гостях у пряника».

13:15 – 13:30; 14:00 – 14:15; 15:00 – 15:15 Выступление команды гидрофлаинга Active Life (Хабаровск) на флайбордах. Место проведения: морская часть яхт-клуба «Семь футов».

15:00 - 16:00 Демонстрация работы телеуправляемого необитаемого подводного аппарата «Головастик» от компании «СМТ». Место проведения: морская часть яхт-клуба «Семь футов».

16:30 - 17:00 Награждение победителей регаты «Кубок VBS». Место проведения: главная сцена выставки.

19:00 Вечернее мероприятие для руководителей компаний-участников, в честь открытия выставки. Место проведения: терраса «Парус».

23:00 Official afterparty Vladivostok Boat Show, клуб «Selfie» (18+).

23 мая, воскресенье

10:00 Старт работы выставки.

10:00 - 17:00 Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования Место проведения: морская часть яхт-клуба «Семь футов».

12:00 Старт детской парусной регаты «Наши надежды»

12:00 - 16:00 Развлекательная программа для детей от детского центра «В гостях у пряника».

12:00 – 12:15; 13:00 – 13:15: 14:00 – 14:15 Выступление команды гидрофлаинга Active Life (Хабаровск) на флайбордах. Место проведения: морская часть яхт-клуба «Семь футов».

13:00 - 13:30 Открытие любительской регаты «Кубок VBS». Место проведения: главная сцена выставки.

13:30 - 14:30 Демонстрация работы телеуправляемого необитаемого подводного аппарата «Головастик» от компании «СМТ». Место проведения: морская часть яхт-клуба «Семь футов».

16:40 - 17:00 Награждение победителей регаты «Кубок VBS», главная сцена выставки.

17:00 - 17:30 Награждение победителей детской регаты «Наши надежды», главная сцена выставки.

17:30 - 18:30 «Сальса Вечеринка» от танцевального центра «Этажи», открытый урок по бачате - парному танцу - для всех желающих. Место проведения: событийная площадка перед сценой.

Vladivostok Boat Show – это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние одиннадцать лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2019 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 5000 человек.