Такого не было 50 лет: жара 17 мая 2021 года во Владивостоке побила температурный рекорд и вошла в историю

Событие можно назвать историческим. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Буквально на несколько дней во Владивостоке задержалась по-настоящему сказочная погода. Яркое палящее солнце, голубое небо над головой, легкий морской бриз и никакого намека на дожди. Это для вечно туманной и хмурой дальневосточной столицы настоящий подарок от погоды. Жара, которая установилась в городе с 17 по 18 мая, напомнила горожанам о скором приходе лета. Пока приморцы грезили о том, чтобы солнце продержалось еще на несколько дней, синоптики сделали сенсационное заявление.

- 17 мая, официально стал самым жарким за долгие десятилетия. Воздух во Владивостоке прогрелся до отметки + 25,1 градуса, уверенно расправившись с предыдущим рекордом в +24,3 градуса, поставленным в этот день в далеком 1970 году, - сообщили специалисты «Примгидрометцентра».

Аномалией это, конечно, назвать нельзя, но историческим событием – вполне. Вместе с тем, погода словно решила – раз рекорд побит, можно и отдохнуть. Вероятно поэтому уже в среду, 19 мая, во Владивостоке привычный туман, молочное небо и полное ощущение, что вот-вот ливанет.

По данным онлайн-порталов, пасмурная погода сохранится в городе вплоть до субботы. А вот 22 мая, судя по прогнозу, горожан снова ждет отличный солнечный день. Жара будет не рекордной, но тоже вполне себе ощутимой.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14