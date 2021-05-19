Живописные желтые приливы в Приморье – биологи рассказали, кому стоит опасаться необычного природного явления

Жители Владивостока наблюдают за желтым приливом с середины мая. Фото: Комсомольская правда

ПРИРОДА ЖЕЛТЫХ ПРИЛИВОВ

С середины мая жители Владивостока стали сообщать в социальных сетях о том, что на Шаморе прибрежные воды окрасились в необычный цвет. Новость о появлении желтых приливов вызвала бурный резонанс в сети. Напуганные токсичными красными приливами, которые погубили животных на Камчатке, приморцы задались вопросом, а не опасны ли желтые? Чтобы разобраться, с чем связаны загадочные желтые приливы, откуда они появились и несут ли в себе повод для опасения, «Комсомолка» обратилась к эксперту.

- Явление желтых приливов, которое сейчас наблюдают жители Владивостока в прибрежных водах залива Петра Великого, является результатом скопления пыльцы хвойных деревьев. Сейчас как раз период их цветения, а ветер распространяет пыльцу по акватории залива, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Татьяна Орлова, заместитель директора национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН, руководитель морского биобанка. - Так она попадает на поверхность моря и аккумулируется там. Очень четко прослеживается связь между направлением ветра и скоплениями этой пыльцы, которое и формирует желтые приливы. Такие сообщения сперва поступали из Андреевки. Проб у нас на тот момент не было. Поэтому мы не могли точно сказать, с чем связано это явление. Пыльца имеет малые формы, поэтому ее можно увидеть лишь под микроскопом.

Позже пришли фотографии желтых приливов, сделанные в районе Патрокла. Тогда у биологов появилась возможность взять пробы для детального исследования. Изучение проб при помощи микроскопа подтвердило, что это пыльца хвойных растений.

- Желтые приливы можно наблюдать едва ли не каждый год. Обычно они появляются в конце мая, в начале июня. В этом году приливы пришли раньше, скорее всего, из-за климатических изменений и высоких температур, - говорит Татьяна Орлова.

Биолог отмечает, что желтые приливы будут удивлять горожан на протяжении всего периода цветения хвойных.

ТОКСИЧНОСТЬ И РАДУГА ПРИЛИВОВ

Разумеется, ребром стоял вопрос токсичности цветного прилива. К счастью, переживать приморцам не о чем, но некоторым все же лучше держаться от желтых приливов подальше.

- Совершенно точно можно сказать, что желтые приливы не являются опасными ни для человека, ни для животных. Они абсолютно не токсичны, потому что пыльца не содержит в себе ядовитых веществ. Как и любая пыльца, она может предоставить неудобства лишь аллергикам. Но угрозы в себе никакой она не несет, - отмечает Татьяна Орлова.

Логично, что аллергикам лучше держаться от желтых приливов подальше. Особенно в период обострения симптомов.

Вы не поверите, но в природе есть приливы всех цветов радуги. Так что красный и желтый – далеко не предел. Зеленые, оранжевые, фиолетовые, бордовые - поэтому не смущайтесь, если увидите такие. Что ж, в очередной раз можно удостовериться в том, что природа - лучший художник с самой богатой палитрой цветов.

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