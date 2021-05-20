Успеть за три дня: ремонт многострадального путепровода в Артеме начнется 21 мая

На мосту пока реверсивное движение.
Фото: Милана СОКОЛ
Уже больше недели трасса Владивосток – Находка – порт Восточный утопает в пробках, а причин этому несколько. Масштабные дорожные работы сейчас ведутся в Находкинском городском округе и Партизанском районе, а в Артеме "на ладан дышит" путепровод. Мост признали аварийным из-за разрушающегося основания, которое в ближайшее время предстоит укрепить. Проезд для крупногабаритного транспорта запрещен, а легковой пускают по одной полосе. Понятно, что при такой ситуации заторов не избежать. Власти региона пообещали, что проблема будет решена в ближайшие дни.
Трассу сковали масштабные пробки.
Фото: Милана СОКОЛ
Напомним, 12 мая Олег Кожемяко побывал на аварийном объекте и поручил разобраться со сложившейся проблемой, вернув в течение 10 дней двухполосное движение на путепроводе. Однако до настоящего момента работы по укреплению разрушающихся опор так и не начались. Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, техническое решение по усилению железобетонных конструкций разработано, однако необходимо согласование ремонта с руководством АО «РЖД». Под путепроводом проходит железнодорожная линия.
По сообщению пресс-службы краевого правительства, аварийно-восстановительный ремонт на путепроводе пройдет с 21 по 23 мая. А двухполосное движение для легковых авто планируется вернуть на следующей неделе.
– На время ремонта движение по мосту останавливаться не будет. На следующей неделе запустим движение для легкового транспорта в обоих направлениях, что существенно разгрузит дорогу от заторов. Большегрузная техника будет следовать в объезд аварийного путепровода по автомобильной дороге Владивосток – Находка – Суражевка – Кролевцы, – уточнили в ведомстве.
Объезд для большегрузов через Суражевку и Заводской, но и там сейчас ремонтируют дорогу.
Фото: Милана СОКОЛ
Стоит отметить, что проезд для крупногабаритного транспорта, к которому также относятся автобусы, запрещен на неопределенное время. Жители Артемовского городского округа вынуждены ездить домой с несколькими переседками. Более того, аварийный мост сейчас они переходят пешком.
Пассажиров высаживают перед мостом.
Фото: Милана СОКОЛ
Что касается габаритной рамки, которую изначально устанавливали на мосту, ее неоднократно сносили грузовики, водители которых игнорируют требования знаков, не желая ехать в объезд. Так что с одной стороны моста сейчас осталось только металлическое основание этих ворот. За движением на участке следят несколько экипажей ДПС, также по обеим сторонам установлены светофоры. Но пробки, к сожалению, от этого меньше не становятся.
На путепроводе устанавливали габаритные ворота, но долго они не простояли.
Фото: Милана СОКОЛ
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