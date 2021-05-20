О безопасности на дорогах напомнила «Единая Россия» школьникам перед летними каникулами

Открытый урок в школе №5 во Владивостоке Фото: Елизавета КАЛИНИНА

Летние каникулы на носу, но это не только время долгожданного отдыха, но и множества опасностей: дети больше гуляют, ездят на велосипедах. Поэтому таким актуальным был урок для учеников 1, 2 и 3 классов от представителей регионального проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия». На уроке руководитель организации «Твой ЗОЖ» Жанна Ивашкина напомнила ребятам о важности продолжать заботиться о здоровье и во время отдыха.

В данный момент в школе №5, расположенной на живописном берегу моря в поселке Канал на острове Русский, 164 ученика. За те четыре года, что ее возглавляет Эдуард Хасанов, число учеников выросло в два раза. Школа новая, построена в 2013 году, классы не переполнены, есть велосипедная секция с тренерами высшей категории – не удивительно, что переводятся в это учреждение не только из поселков на Русском, но и из города.

- Новые ученики поднимают уровень социализации, у нас конкурентная среда. При этом мы с первого класса воспитываем в первую очередь порядочных детей, - поделился директор.

Однако такая уникальность школы порождает и особенные проблемы: большинство учеников, по словам Эдуарда Хасанова, добираются сюда на школьном автобусе, либо их подвозят родители. Так как школа №5 - единственная в городе, где в шаговой доступности живет всего 3-4 ребенка, по мнению директора, а в свободное время еще и байкера, крайне важны и даже жизненно необходимы такие встречи с сотрудниками ГИБДД и активистами проекта «Безопасные дороги»:

- Спасение и сохранение жизней наших детей всегда будет приоритетнее, чем какие-либо остальные мероприятия. Кажется, что дети просто поиграли, но они многое запомнили, и будут осторожнее. Например, наглядные уроки учат, как правильно выбрать безопасный участок дороги для перехода.

Интерактивный урок безопасности в школе №5 во Владивостоке Фото: Елизавета КАЛИНИНА

Также директор продемонстрировал на занятии собственную защитную мотоциклетную экипировку. А член общественного совета проекта и в прошлом инспектор ГИБДД Владивостока Светлана Демиденко в ходе своего интерактивного урока напомнила младшеклассникам, что и велосипедистам нужны шлемы и наколенники, а пешеходам в темное время суток - светоотражающие значки или браслеты.

- Дети знают, что их директор катается на мотоцикле, знают правила безопасности на дороге, но если вдруг мы видим, что кто-то из наших детей катается на велосипеде без шлема, мы сразу же – родителям. Четкая форма доклада, - пошутил Эдуард Хасанов после мероприятия.

Жанна Ивашкина, руководитель приморской региональной общественной организации «Твой здоровый образ жизни» и мама троих детей, объяснила, что и на отдыхе не стоит терять бдительность, а также посоветовала родителям стараться проводить больше времени с со своим чадом:

- Помимо происшествий на дорогах, нужно быть аккуратным детям и на воде, загорая на солнце. Родители должны по максимуму уделить время для того, чтобы объяснить ребенку, как обезопасить себя. И, конечно, несмотря на занятость, нужно планировать совместный отдых и семейные поездки, чтобы ребёнок был на глазах.

Сама Жанна участвует в праймериз «Единой России». Имея огромный опыт пропаганды здорового образа жизни, она предложила и детям, и родителям обратить внимание на скандинавскую ходьбу, популярную пока лишь среди старшего поколения, что, по ее мнению, несправедливо:

— Нет совершенно противопоказаний: любой человек может заниматься ею. И даже ребёнок. Я рекомендую всем родителям брать своих детей, выезжать совместно в лес и ходить по нашим знаменитым тропам. И пользоваться, конечно, скандинавскими палками, потому что это удобно. Они снимают нагрузку с коленей и спины, благодаря ним улучшается кровообращение, самочувствие и даже зрение.

Кстати, по результатам командной игры на свежем воздухе, которая прошла после урока, пять самых активных ребят получили комплекты детских палок для скандинавской ходьбы.

Веселые старты. Главный приз - скандинавские палки Фото: Елизавета КАЛИНИНА

Стоит отметить, что помимо работы с самими участниками движения общественный совет партийного проекта «Безопасные дороги» регулярно проверяет возможные опасные участки дорог возле школ Владивостока, передавая пожелания местных жителей городским властям.

- Мы ведем системную работу по развитию инфраструктуры вблизи школ. Добиваемся того, чтобы на пути следования детей производился ремонт тротуаров и дорог, были освещение и ограждения. Сейчас ведутся работы в районе улицы Жигура, 67-я школа, я сам рядом живу. Вместе с жителями Первореченского района и родителями теперь будем контролировать, чтобы все пожелания были учтены, - говорит Александр Бондяев, председатель общественного совета партийного проекта "Безопасные дороги".

Кстати, по словам Бондяева, скоро состоится партийная акция «Дорога к школе», в ходе которой «Единая Россия» совместно с ГИБДД выявит опасные участки дорог и приведет их в порядок по всему городу.

Светлана Демиденко напомнила про шлемы и наколенники, а также про светоотражающие значки или браслеты Фото: Елизавета КАЛИНИНА

Подробнее о том, как в целом позаботиться о здоровье и безопасности детей, чем лучше занять ребенка летом, какие секции и кружки продолжат работать в Приморье, мы поговорили с экспертами в эфире радио «Комсомольская правда». Своим личным и профессиональным опытом поделились Александр Бондяев, Жанна Ивашкина и Эдуард Хасанов.