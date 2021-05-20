Расстрельная должность: как уходили мэры Владивостока

Здание мэрии в 2018 году перекрасили из серого в белый, но название "Серый дом" уже закрепилось Фото: Сергей БАЛАНОВ

Известие о сложении полномочий мэром Владивостока Олегом Гуменюком и возложением этих полномочий на бывшего вице-губернатора Константина Шестакова вызвало по большей части положительную реакцию жителей города.

- Хочется пожелать успехов Константину Владимировичу на новом поприще. Хотя, думается, ему будет трудно, – должность то, расстрельная, - такова основная тональность реакции пользователей городских социальных сетей.

ОТ РЕВОЛЮЦИИ ДО ПЕРЕСТРОЙКИ

На заре становления Владивостока быть его мэром считалось почетным. Имена первых трех мэров – градоначальников – увековечены в названиях городских улиц: Семеновской, Федоровской, Маковского и пережили все катаклизмы, революции и вызываемые ими переименования.

Ныне должность мэра Владивостока прочно ассоциируется со словом – расстрельная. Это, конечно, эпитет – времена не те. Но были и «те» времена.

Начались они, когда в дело городского хозяйства вмешалась политика.

Первым народным мэром Владивостока новой революционной России – председателем исполкома городского совета - в ноябре 1917 года был избран 23- летний сын бывшего вице-губернатора Костя Суханов.

Но в июне 1918 года он был арестован совершившими переворот интервентами и, через 4 месяца содержания в лагере, был зверски убит не далеко от лагерных казарм. Через пять лет, когда власть Советов была восстановлена, его останки были торжественно перенесены в центр города и захоронены возле памятника Геннадию Невельскому. Где находятся и сейчас.

Победив, большевики не остались в долгу, и припомнили коммерсанту Ивану Циммерману его 5-летнее мэрство при царе - дали ему 10 лет лагерей, где он не протянул и года...

В 1937 году председатель горсовета Николай Егоров был расстрелян уже за антисоветскую деятельность. Началась «эра И.О». За год в городе сменилось 5 руководителей, которые также были расстреляны.

После 1930-х жизнь все же нормализовалась, пока в апреле 1990 года не был принят Закон СССР «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР», по которому местные Советы получили экономическую основу самоуправления в виде природных ресурсов, коммунальной собственности, служащей теперь источником получения их доходов. Отныне им предоставлялось право самим вводить местные налоги и устанавливать их ставки; сборы, пошлины. Финансовая сторона деятельности местных Советов теперь состояла как из бюджетных, так и внебюджетных средств. Советы получили право самостоятельно разрабатывать и утверждать бюджет, в который полностью зачислялись доходы налога на прибыль, плата за природные ресурсы, местные налоги и сборы. Они получили право заключать договоры с иностранными компаниями на реализацию и приобретение продукции, создавать совместные предприятия. Этот закон делал председателя совета - мэра - ближе к городской земле с ее кадастрами. А его должность – денежной. А значит опять опасной.

ОТ ЧЕРЕПКОВА ДО КОПЫЛОВА

За последние 30 лет в столице России Москве сменилось 4 мэра, а в столице Дальнего Востока - Владивостоке - 19. И некоторые из них сменились не по своей воле, попав под очередной «расстрел».

В июне 1993 года главой города стал избранный 67% проголосовавших «народный мэр» Владимир Черепков – «Суханов нового времени», открывший четвертьвековую эпоху противостояния мэрии и краевой власти. Последняя всячески старалась снять Черепкова. В конце концов ей это удалось силами ОМОНа, в результате проведенной операции «Вирус». Мэр вместе с супругой забаррикадировался в своем кабинете, но ОМОН выбил дверь и ночью вынес его из здания в прямом смысле вперед ногами, так как сам он уходить не собирался.

Так 16 марта 1994 года Виктор Черепков был отстранен от должности и ему было предъявлено обвинение в получении взятки за помощь в приватизации квартиры. 28 ноября 1994 года Генеральная прокуратура РФ прекратила уголовное дело и возбудила новое уголовное дело по факту фальсификации взятки. 27 декабря 1994 года президент России Борис Ельцин своим указом отстранил Черепкова от должности мэра. В июне 1996 года ГД РФ приняла постановление «О незаконном отстранении от должности мэра города Владивостока В. И. Черепкова». В сентябре 1996 года Борис Ельцин своим указом восстановил Черепкова в должности, а 28 ноября 1998-го, своим же указом, отстранил...

Так Черепков открыл череду не добровольных уходов и отстранений почти всех последующих градоначальников.

ОТ КОЛУМБАРИЯ ДО МАТРОССКОЙ ТИШИНЫ

Виктор Черепков еще предпринимал попытки возвращения, но в 2000 году проиграл выборы своему бывшему заместитель Юрию Копылову. Пользуясь своим служебным положением, новый мэр начал строительство колумбария на Лесном кладбище. Копылов самолично без всяких конкурсов и экономического обоснования заключил с японской фирмой договор на 3,8 млн долларов. В мае 2007 года Ленинский районный суд Владивостока приговорил тогда уже экс-мэра к 4-м годам лишения свободы условно за превышение служебных полномочий при заключении контракта на строительство колумбария в его бытность главой города. В декабре 2008 года Ленинский районный суд вновь приговорил Копылова к 3-м годам лишения свободы условно за незаконное расходование бюджетных средств (более 4 млн рублей) за то, что он 4 года за счет мэрии содержал милицейский пункт охраны возле своего подъезда. В июле 2009 года с Копылова была снята судимость за постройку колумбария, а в мае 2010 года - и за организацию охраны.

Новым мэром Владивостока в 2004 году стал Владимир Николаев. В феврале 2007 года прокуратура Приморского края возбудила в отношении Николаева уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями», суд отстранил его от должности. По данным следствия, Николаев не по назначению использовал часть средств городского бюджета, в том числе — на содержание личной охраны, охраны дома своей семьи и эскорта сопровождения машин ГИБДД. Сообщалось также, что Николаев, его заместители и родственники в личных целях пользовались чартерными рейсами в Корею, оплата которых проводилась коммерческими предприятиями или вымышленными лицами. Николаев получил условный срок в 4,5 года за превышение должностных полномочий. Летом 2008 года экс-мэр выехал в Таиланд и не вернулся, после чего уголовно-исполнительная инспекция в суде добилась замены условного срока Николаеву на реальный. Экс-мэр был объявлен в международный розыск, но в ноябре 2012 года суд поставил точку в уголовном деле против Николаева, признав бывшего главу чистым перед законом.

После снятия Николаева, выборы с 57% голосов выиграл Игорь Пушкарев, продержавшийся на этой должности рекордно долгий срок – более 9 лет; закончившийся, правда, его снятием и осуждением на не менее рекордный срок в 15 лет строгого режима и колоссальным штрафом в 500 миллионов рублей. Все это он получил за то, что пользовался своим служебным положением главы администрации города Владивостока в целях собственного обогащения за счет разработанных коррупционных схем.

Игорь Пушкарев был задержан 1 июня 2016 года и уже на следующий день этапирован в Москву в «Матросскую тишину». В ноябре 2017, уже из тюрьмы, будучи временно отстраненным от должности, он передал заявление в администрацию города об уходе по собственному желанию. После чего череда мэрских выборов и назначений продолжилась…

Так большая политика и большие деньги прикрепили к должности мэра определение расстрельная. Пришло время менять имена.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

12 июля 1886 года первым почетным гражданином Владивостока с помещением его портрета в зале городской думы, за вклад в развитие города, был избран Морской министр России Иван Шестаков.

Первый почетный гражданин Владивостока Иван Шестаков

Его портрет уже давно не висит в здании городской думы, но скоро появится портрет его однофамильца. И если деятельность последнего на благо города будет сродни деятельности первого почетного жителя, то впоследствии слово мэр вполне может и лишиться своего нелицеприятного эпитета. А фамилии мэров так же продолжат увековечивать в названиях улиц. Или, например, как это произошло с незапятнанным именем мэра Владивостока Бориса Аверкина при закладке 6 февраля 2018 года на АО «Восточная верфь» во Владивостоке для ВМФ России малого морского танкера «Борис Аверкин», - в именах реальных достижений.