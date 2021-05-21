Времени на раскачку нет. Как вырастить редис в Приморье на даче или дома и почему медлить нельзя

Редис неприхотлив в выращивании, но зато как украшает вкус привычной еды. Фото: Евгения ГУСЕВА

Приморские почвы не кубанские черноземы, конечно, но опытные садоводы или даже начинающие ботаники, которые подходят к делу с душой, могут вырастить здесь тысячи разнообразных культур. А потому «КП-Владивосток» вместе со своим «зеленым номером», дарила каждому читателю семена. Выбор пал на редис. Почему он? Он неприхотлив, растет быстро, но так украшает вкус привычной еды. Как же посадить редиску по всем правилам дома или в открытом грунте, ухаживать за ней и нужно ли подкармливать, «Комсомолка» спросила у Ольги Яриковой, заместителя председателя «Союза садоводов Владивостока».

Времени на раскачку нет

- Редис - культура холодостойкая. Ее садят в мае-апреле, хотя июнь еще у нас подходит для выращивания, потому что в июле он уже начинает стрелковаться. Еще его можно посадить в сентябре, в начале, или в конце августа, тогда он тоже еще даст до зимы спокойно урожай, — рассказала Ольга Ярикова.

По календарю и так остаются последние деньки, но из-за аномально теплой погоды, времени на раскачку совсем нет: «Уже, да, нужно прямо бежать его садить», — сказала зампред НКО садоводов приморской столицы.

Как посадить редиску по всем правилам и нужно ли ее подкармливать, рассказывает "КП-Владивосток". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дала рекомендации специалист и по уходу за популярной в Приморье культурой:

- Он любит почвы хорошие. Он не будет расти в глине, например, и обязательно ему нужен хороший полив. Редис на большое количество процентов состоит из воды, поэтому он очень любит полив, это для него благоприятно.

Бытовые отходы как удобрение

Кстати, если нет своего участка – не беда: вырастить редис можно и дома, на подоконнике. Правда, специалист подчеркнула, что здесь важна хитрость - необходимо сеять семена на расстоянии примерно 10 сантиметров друг от друга.

- В грядки-то рассыпал, и он растет, дома же - небольшое кашпо. По одному семечку нужно положить туда, чтобы появился нормальный урожай, а то редис просто не вырастет, - предупредила приморцев садовод со стажем.

Касательно подкормок, стоит сказать, что редис и без того хорошо всходит, но если есть большое желание, то специально подготовленный компост, простые органические бытовые отходы или удобрения не повредят:

- Я не приверженец каких-либо удобрений, честно, но из последнего, что есть на рынке, есть органик-микс. Можно что-нибудь такое, если дома выращивать, в небольших количествах, а если на даче, то можно использовать перегной.

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