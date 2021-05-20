Полугодовалого малыша в Магадане три месяца избивал любовник матери

Сейчас ребенку, которого избивал любовник его матери три месяца, уже ничего не угрожает. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Три месяца, с февраля по апрель, 23-летний житель Магадана наносил побои малышу, явно не способному понять, чего от него добиваются такими методами воспитания. Ребенок родился в декабре прошлого года, то есть жестоко обращаться «отчим» начал с ним с трехмесячного возраста и прекратил лишь после вмешательства правоохранителей.

Нерадивый "отчим"

Как рассказали"Комсомолке" в следственном комитете по Магаданской области, о произошедшем правоохранителям сообщили медики. В середине мая к ним поступил полугодовалый ребенок с ссадинами, синяками и кровоподтеками. Как и положено по закону, врачи передали информацию в правоохранительные органы.

17 мая, после обращения врачей, колымский следком возбудил уголовное дело. Обвиняемый по делу об истязании несовершеннолетнего - проживавший вместе с матерью малыша пострадавшего мужчина, с которым у нее романтические отношения. В случае, если вина будет доказана, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Обычная семья

Стоит отметить, что до случившегося семья была вполне благополучная. И мать, и двое ее детей (старшему полтора года) никогда не состояли на учете в органах опеки и попечительства Магаданской области, рассказали в следственном комитете.

Как и почему подобное все-таки произошло, будут теперь устанавливать специалисты. Кстати, не исключает следствие и юридическую квалификацию бездействия матери. Если ее вина подтвердится, то за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей она может заплатить до 100 тысяч рублей или сесть в тюрьму на срок до трех лет.

Сейчас следователи продолжают собирать доказательства вины задержанного и выяснять все обстоятельства преступления. Полугодовалого мальчика изъяли из семьи, и пока он находится под наблюдением медицинских специалистов. Как сообщают правоохранители, к счастью, нерадивый "отчим" не причинил большого вреда ребенку, повреждения квалифицируют как легкой тяжести.

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