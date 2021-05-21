Марлен Егоров: полвека на флоте, полвека в журналистике

Из личного архива Марлена Сергеевича Егорова

21 мая 2021 года Тихоокеанский флот России отмечает свое 290-летие. И хотя торжественные мероприятия в честь юбилея перенесены на лето из-за коронавируса, они пройдут вместе с Днем ВМФ, сегодня – большой праздник для тысяч дальневосточников, бывших и нынешних.

В преддверии юбилея мы встретились с человеком, который вот уже более полувека отдал служению флоту. Знакомьтесь, Марлен Сергеевич Егоров. Ведущий и самый возрастной журналист «Боевой вахты», поэт-маринист, публиковавшийся также в газетах «Красная звезда», «Красное знамя», «Суворовский натиск» и журналах «Советский воин» и «Морской сборник». В поэтическом сборнике «Океанские горизонты» Марлен Сергеевич отображал будни и праздники флотской жизни в слове, ведь он сам служил на флоте, поэтому кто если не он.

Капитан 2 ранга в отставке Марлен Егоров. Фото: из личного архива

Марлен Сергеевич Егоров, капитан 2 ранга в отставке, родился в 1932 году, служил на Тихоокеанском флоте инженером-механиком на эскадренном миноносце «Ревностный», судах-целях ЦЛ-51 и ЦЛ-48, на спасательном судне СС-19, крейсере «Александр Суворов». Занимался журналистикой еще когда обучался в военно-морском училище. В «Боевой вахте» работает с 1965 года, с того времени, как попал во Владивосток.

«СЮДА ИЗ РОССИИ ИДУТ КОРАБЛИ»

- Марлен Сергеевич, какие воспоминания приходят к вам в преддверии дня Тихоокеанского Флота?

- Сегодня мы живем, обращая свои взоры к славным деяниям наших предков. Стараемся укреплять и продолжать их традиции. Праздник для нас особенный, наш, можно сказать родной. И как-то само собой рождаются такие строки:

На румбе службы 290-й год

Тихоокеанский держит флот

Пускай бушуют зюйды и нор–осты,

Он с заданного курса не свернет!

И мысли благодарные в полете.

И с давних пор сложилось в службе так –

Над кораблями каждый день на флоте

Андреевский взлетает в небо флаг!

История Тихоокеанского флота богата событиями всемирного исторического значения. Их перечислить кратко даже трудно. Напомню только два из них.

В начале минувшего века весь мир облетело сообщение о героическом подвиге экипажа российского крейсера «Варяг». Ему была посвящена ставшая знаменитой песня. Исполняли этот гимн мужеству и отваге сотни оркестров. Пели люди разных поколений на вечерах и собраниях и в минуты, когда душе хотелось воспарить в небо духовности.

Минуло почти столетие с той поры. И к месту сражения взяли курс корабли Тихоокеанского флота – современный крейсер «Варяг» и малый противолодочный корабль «Кореец», нынешние тезки достопамятного сражения. Весть об этом походе облетела все страны и континенты.

На корейском берегу состоялся памятный митинг, где наши корейские друзья дали согласие на сооружение памятника российским морякам.

Благодаря трудам и ходатайствам командующего ТОФ адмирала Виктора Дмитриевича Федорова и митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина такой монумент был создан. И вновь в страну Утренней свежести направились наши корабли, чтобы выполнить свой долг памяти. Состоялось торжественное открытие памятника в честь бессмертного подвига российских моряков. Для корейцев эта часть берега стала святым местом. К нему приходят и в одиночку, и семьями. Старшее поколение призывает молодежь учиться у россиян мужеству и отваге.

Наверное, надо внести поправку в текст песни. Например, такую:

И памятник скажет, и крест, где легли

Они в честь Отчизны и русского флага.

Сюда из России идут корабли,

Чтоб здесь поклониться героям «Варяга».

И несколько слов о другом памятнике, об участнике Великой Отечественной войны. Во Владивостоке на Корабельной набережной встала к причалу памяти гвардейская Краснознаменная подводная лодка «С-56». Она совершила «кругосветку»: прошла от берегов Тихого океана в суровые воды Баренцева моря, отвоевала там, заслужив воинские почести, и вернулась обратно.

Ее командир Григорий Иванович Щедрин стал героем Советского Союза, получил признание не только у нас, но и на флотах иностранных государств. Его боевая подруга «С-56» первой в мире была удостоена чести встать на пьедестал боевой славы.

Вице-адмирал Григорий Щедрин стал заметной фигурой в журналистике, приняв пост главного редактора журнала «Морской сборник». Написал книгу воспоминаний «На борту «С-56», стал автором многочисленных публикаций, посвященных сражениям в морских пучинах.

Лично мне он дорог как наставник на поприще военной журналистики. По его согласию меня назначили специальным корреспондентом журнала по Тихоокеанскому флоту. Помню его тактичные наставления. Бывало, по телефону из Москвы он похвально отзывался о материалах, подготовленных мною к печати. А это, как говорят, дорогого стоит.

Подводная лодка "С-56" на пьедестале во Владивостоке Фото: Сергей БАЛАНОВ

- Вы и сами служили во флоте, расскажите, почему флот? Это семейная традиция, или позвала морская романтика?

- Это и традиция нашей родни, и, конечно же, романтика. Она рождает чувства вечной молодости.

Мой отец служил комиссаром на эскадренном миноносце на Балтике. В годы Великой Отечественной войны воевал на севере, его смелость и отвагу помнят на Беломорской военной флотилии. Завершил войну в составе Дунайской военной флотилии.

Ну как не пойти по его стопам?

Мой дядя Николай Егоров в далекие тридцатые годы прошел на пароходе Северным морским путем из Ленинграда до Владивостока. За трудовой подвиг был удостоен ордена «Знак почета».

Двоюродные братья Валентин и Сергей служили на флоте. Один на Балтике, другой – на Тихом океане. Главного старшину Сергея Григорьевича знали по делам в одном из подразделений на острове Русском.

Так что я встретился там с его молодостью. Мой корабль обретал свое пристанище в бухте Церковной.

ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ШЛЯГЕР

- Расскажите о службе. Совпали ли ожидания с реальностью, когда только поступили на флот?

- Рассказать о службе, которой посвятил пятьдесят с лишним лет, коротко невозможно.

Дальние плавания по морям океана и закалили, и дали возможность проявить знания, умение и решительность в самых сложных ситуациях вдали от Родины.

- Молодость – это еще и пора любви. Сложно не задержать взгляд на моряке в парадной форме и с безупречной выправкой. Расскажите, как произошла встреча с будущей женой?

- Нас познакомила популярная песня «Домино». Сейчас бы сказали – шлягер. Лихая, задорная, она звучала одно время на всех танцплощадках, в залах и скверах. Я учился тогда в городе Пушкине, что под нынешним Санкт-Петербургом, в высшем военно-морском инженерном училище.

Девушки из Ленинграда, как он тогда назывался, прилетали к нам на вечера, как они говорили, - стаей.

И вот в один из прилетов они услышали у нас развеселую песню, исполнялась она на немецком языке. Мало кто знал слова. А хотелось бы!

Я пригласил на танец симпатичную улыбающуюся девушку. Евдокия – представилась она.

Нас закружила стремительная, броская мелодия.

Я сказал, что слова песни знаю в русском переводе.

А стайка потребовала, чтобы немедленно представил текст.

Помчался в класс. Быстро набросал три экземпляра песни и вручил их Евдокии. Девушки их прочитали и ринулись к оркестрантам с просьбой повторить исполнение. Пели красиво, громко, с вдохновением. Им стали подпевать все в зале. Это был фурор. Танцующие попросили музыкантов еще раз сыграть мелодию. Получился мастер-класс.

Курсанты стали меня качать за предоставленное удовольствие. Встречи с Евдокией продолжались, и в конце моего обучения мы поженились.

И потом нас ждала дорога на Дальний Восток.

ЗАСТУПИЛ НА «БОЕВУЮ ВАХТУ»

- Расскажите, пожалуйста, еще об одной «женщине» в вашей жизни - о журналистике. Когда начали писать? Как это стало основной работой?

- Она стала моей военной судьбой. Писать стихи и добротные сочинения по произведениям классиков начал в школе. Входило удачно. По литературе получал отличные отметки. А со стихами выступал на школьных вечерах.

Моя мама, сельская учительница, великолепно знала литературу. К моим опусам относилась строго. Учила, подсказывала. Заслужить одобрение у нее было непросто.

В конце десятого класса на повестку дня встал вопрос: куда пойти учиться дальше? Мама сказала: «Решай сам». Литературные задатки у тебя есть. Развивай их. А вот неплохо бы получить специальность инженера? Это поможет писать о людях технической мысли со знанием дела. К журналистике можешь потом вернуться.

Совет мамы пригодился. Стал морским инженером-механиком. И вернулся к журналистике.

Моим вторым домом стала газета Тихоокеанского флота «Боевая вахта». С блокнотом в руках прошел, проехал, одолел не одну тысячу миль на кораблях, побывал на небесных трасах. Поведать о том потребуется не одна сотня газетных полос.

Самой благодатной темой явилась стезя духовности. На флоте стало возрождаться православие. В «Боевой вахте» начал готовить к выходу в свет специальный выпуск «Благовест». И вот уже двадцать восемь лет он здравствует на страницах военной газеты.

11 ноября 1996 года стал для боевахтинцев, можно сказать, историческим. В этот день епископ Владивостокский и Приморский Вениамин от имени Патриарха Московского и всея Руси вручил редактору «Боевой вахты» капитану 1 ранга Юрию Отекину медаль Святого благоверного князя Даниила Московского.

Такой же высокой наградой, как было напечатало в газете, был «награжден инициатор и постоянный ведущий выпуска капитан 2 ранга в отставке Марлен Егоров».

Это произошло впервые в истории военной печати.

Вручение медали «За церковные заслуги перед Владивостокской и Приморской епархией» III степени. Фото: пресс-служба епархии

- Что хотели бы пожелать сегодняшним морякам-тихоокеанцам?

- Итак, обращение с высокого амвона «Комсомольской правды» к морякам-тихоокеанцам.

Примите от чистого сердца традиционное и емкое флотское пожелание: счастливого вам плавания и семь футов под килем!

Роза ветров

Кто придумал название «Роза ветров»,

Тот романтиком был и поэтом.

Под букетом крылатых шатров-парусов

Можно лишь догадаться об этом!

Но и в век парусов, и в турбин времена

Нам нельзя обойтись без прогноза.

И когда наготове штормов стремена,

Вспоминаем о ветреной розе.

Помню штили, когда розовела вода

В предзакатном уже горизонте.

Ну, а штурман мрачнел:

«Будет, братцы, беда,

И восторги свои урезоньте!»

Как шипами колючие жгли нас ветра.

И ломался металл на морозе.

И тревожно гудели сквозь шторм леера

О жестокой, о нордовой розе.

А порою, холодный циклон поборов,

Нас ласкают на рейде зюйд-весты.

Над прибоем вальсирует роза ветров

В белопенной фате, как невеста.

… Тот романтиком был,

Кто придумал слова

Постоянству кружащимся ветрам,

И метафору ту подхватила молва,

Подарив штурманам и поэтам…