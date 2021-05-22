Строительство полей для «королевского спорта» начинается в Приморье

В Приморье появится первое на Дальнем Востоке поле для гольфа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совсем скоро в Приморье появится гольф-курорт мирового уровня. Для Дальнего Востока это большое событие, потому что здесь полей для гольфа раньше никогда не было. Инвесторами стали партнеры из Республики Корея. В планах реализовать все задумки до конца 2023 года. Каким будет грандиозный проект – в материале «Комсомольской правды».

Гольф-курорт расположится на территориях, прилегающих к игорной зоне в бухте Муравьиная. Генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края» Ольга Сун-жаю считает, что проект позволит расширить территории масштабного туристического кластера, ведь теперь здесь появятся спортивные и развлекательные объекты, а не только отели и казино.

- Я уверена, что уже через два года бухта Муравьиная станет центром притяжения туристов со всей России, благодаря участию опытных девелоперов и грамотному развитию территорий.

Генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края» Ольга Сун-жаю. Фото: пресс-служба правительства Приморского края.

Первоначально планируется строительство гольф-полей – именно они дадут старт этому масштабному проекту. Иностранные инвесторы еще называют их объектами для «королевского спорта», которые отныне будут доступны каждому. На поле общей протяженностью гольф-маршрута около 7,5 километров расположатся 36 лунок. Общий объем инвестиций в строительство полей – около 1,1 миллиарда рублей до 2023 года. Об этом рассказал генеральный директор «Владивосток Гольф и Резорт» Джонг Иль Су.

На западном участке от гольф-поля будут построены тренировочная станция, теннисные корты, а на территории проложат велодорожки протяженностью до пяти километров и тропу здоровья.

С северной части полей появятся гольф-отель и апартаменты для игроков с номерным фондом 350. Туда предполагается вложить около 3,5 миллиарда рублей.

Позаботились здесь и о будущих сотрудниках.В планах кварталы для строительства жилья общей площадью 90 тысяч квадратных метров. Это более двух тысяч квартир для работников туристического кластера. Для привлечения молодых сотрудников предусмотрено даже строительство школы на 240 мест и детского сада на 220 мест.

«Капсулу времени» с посланием для будущего поколения. Фото: пресс-служба правительства Приморского края.

В течение ближайших 5-7 лет инвесторы помимо гольф-курорта планируют возвести в бухте Муравьиная центр водных развлечений, тематический парк, общественно-деловой центр и гостевые дома. По данным пресс-службы правительства Приморского края, общий объем инвестиций за эти 5-7 лет может составить около семи миллиардов рублей.

В разработке проекта гольф-курорта приняла и корпорация развития Приморского края. Они же и сопровождают работу корейского инвестора, решая административные вопросы и вопросы подведения коммуникаций.

В пятницу в бухте Муравьиная состоялась торжественная церемония, посвященная началу строительства крупнейшего гольф-поля на Дальнем Востоке России. В честь знакового события на площадке заложили «капсулу времени» с посланием для будущего поколения, чтобы «потомки играли, развивались на этой территории и получали удовольствие».

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