Белые банты, слезы на глазах и улыбки. «Последние звонки» прозвучали в школах Приморья

По традиции, провожают вчерашних школьников во взрослую жизнь первоклашки. Фото: Администрация Владивостока

Учебный год подошел к концу, впереди у ребят из 9 и 11 классов выпускные экзамены. Ну а пока по Приморью прозвучали «последние звонки» - радостное и одновременно с этим грустное событие, ведь для кого-то это был последний год в школе. Как прошли торжественные линейки в учебных учреждениях региона – в материале «Комсомольской правды».

с напутственными словами выступила заместитель председателя Правительства – министр образования Приморского края Наталья Бондаренко. Фото: Правительство Приморского края

В Уссурийске в школе №25 в субботу, 22 мая, с торжественной речью выступила председатель Правительства – министр образования Приморского края Наталья Бондаренко. Она еще раз напомнила ребятам, что перед ними сегодня открываются большие возможности, главное – понять и выбрать свой путь в жизни.

- Вы стоите на пороге большого пути. Перед вами огромные возможности – не упускайте их! Верьте в себя, у вас все получится!– обратилась к выпускникам Наталья Бондаренко.

Не нарушая многолетних традиций, в добрый путь во взрослую жизнь одиннадцатиклассников проводили первоклашки, пожелав еще вчерашним школьникам хороших оценок на экзаменах, крепкой дружбы и открытых горизонтов.

Закончилась торжественная «линейка» танцевальным флешмобом, участие в котором приняли не только ребята, но и их родители. После этого для ребят прозвенел прощальный «последний звонок».

Выпускники 2021. Фото: Правительство Приморского края

В школе №17 города Владивостока, которая вчера выпустила во взрослую жизнь 59 учеников, поздравил ребят с окончанием учебы и.о. главы города Константин Шестаков. Когда-то он и сам закончил именно эту школу и вот также стоял на пороге чего-то нового.

- Безусловно, сегодня ваш день. Но в первую очередь я бы хотел поблагодарить ваших учителей и родителей за их огромный труд. Вам бы хотел пожелать, чтобы вы выбирали то направление, которое будет по душе вам, будет на пользу школе, городу, краю, стране и, конечно, вашим семьям. Удачи вам на этом пути! А мы с моей командой приложим все усилия, чтобы вам жилось комфортно во Владивостоке, - сказал напутственный слова глава города.

И.о. главы города Константин Шестаков поздравляет учеников школы №17 во Владивостоке. Фото: Администрация Владивостока

По традиции одиннадцатиклассники простились со школьными годами торжественным вальсом. И, конечно, прозвенел для них самый последний звонок.

По данным администрации дальневосточной столицы, в 2021 году стены родных образовательных учреждений покидают 2 855 одиннадцатиклассников. Совсем скоро выпускников ждет еще один волнительный период. Уже 31 мая у них пройдут первые экзамены – ЕГЭ по литературе, химии и географии.

Прощальный школьный вальс. Фото: Администрация Владивостока

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