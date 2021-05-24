Кровавая Суперлуна 26 мая 2021 года: мистическое затмение «озарит» небо над Приморьем

Рассказываем, во сколько начнется полное затмение Луны. Фото: Тимур ХАНОВ

Кровавая Суперлуна – явление необычайно таинственное и волнующее. Наблюдать за тем, как спутник окрашивается в багрянец от Земной тени, каждый раз волшебно. 26 мая 2021 года нас ждет сразу три небесных события – Суперлуна, полнолуние и затмение. В этот день Луна будет находиться на минимальном расстоянии от Земли.

- В 14:12 (21:12 – по местному времени – прим.ред.) Луна полностью погрузится в земную тень - в это время начнется полное затмение. Луна может приобрести красный, темно-красный или коричневый оттенок, - сообщают астрономы московского планетария. - В зависимости от состояния атмосферы и некоторых других факторов, потемнение лунного диска во время полного затмения может отличаться от степени потемнения лунного диска других полных лунных затмений. Лунный диск может быть очень темным, когда Луна практически не видна на ночном небе, а может быть светлым, когда Луна хорошо видна даже при полной фазе.

Уже в 21:19 фаза полного затмение достигнет своего максимума. Отмечается, что именно в это время кровавость спутника будет на пределе своих возможностей. Стоит отметить, что полное затмение продлится всего 14,5 минуты. Общая продолжительность затмения – чуть больше 5 часов, само же теневое затмение - всего 3 часа. Закончится небесное шоу в 21:50.

Кстати, Суперлуну увидят не все. Дальнему Востоку и Сибири повезло – они оказались в числе счастливчиков в стране.

- Для большей части России это лунное затмение придется на дневное время и будет видно вечером только на Дальнем Востоке. Короткую полную фазу затмения в вечернее время смогут увидеть жители Хабаровского и Приморского краев, жители полуостровов Камчатка и Чукотка и прилегающих к ним территорий. Например, в Петропавловске-Камчатском полная фаза затмения произойдет в 23:19 по местному времени. Чуть далее на запад можно будет увидеть только убывающие частные фазы затмения. На широте Москвы затмение Луны наблюдаться не будет, - отмечают астрономы.

Кто заинтересовался, ставьте напоминания и будильники. Так вы точно не пропустите красную Суперлуну. Кстати, многие верят в то, что астрономическое явление часто сопровождается трагическими, ничем не объяснимыми событиями. Будем надеяться на то, что это затмение запомнится лишь алой окраской, а не кровавым ЧП.

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