Названа дата самого сильного дождя на этой неделе во Владивостоке

В этот день без зонта не обойтись. Фото: Евгения ГУСЕВА

Рабочая неделя в Приморье началась с пасмурной погоды и дождя. Все это дело рук и фронтальных разделов циклонического вихря. Особенно болезненно ухудшение погоды встретили после солнечных выходных. По данным специалистов, в середине недели в регионе распогодится. Осадки прогнозируются лишь на севере края, и то – небольшие. Ночные температуры в первые дни этой недели в пределах +8 +13 градусов, на востоке намного прохладнее – до +7 градусов.

26 мая дожди в крае прекратятся. Пока ночные температуры воздуха будут продолжать падать вниз, дневные, наоборот – повысятся на 1-4 градуса. Но суточное отсутствие осадков будет лишь затишьем перед бурей.

- Передышка от дождей будет недолгой. Уже в четверг, 27 мая, погода в Приморье снова испортится. Подойдет циклон со стороны Корейского полуострова и принесет новую порцию дождей. Температурный фон вернется к значениям начала недели, - сообщают специалисты портала «Примпогода». - В пятницу, 28 мая, дожди в Приморье пойдут на убыль, их интенсивность уменьшится, а на юге прекратятся вовсе. Минимальная и максимальная температуры повысятся.

В дальневосточной столице погода будет крайне изменчивой. Например, в начале недели во Владивостоке - кратковременные осадки. Ночные температуры в пределах +9 +12 градусов, а днем воздуха прогреется до +20 градусов. 26 мая осадки в краевом центре не ожидаются. Дневные температуры сохранятся на достаточно высоких отметках +20 +22 градуса. А вот в четверг дождей не избежать. Будет пасмурно, сыро и прохладно – до +15 градусов. На следующий день, 28 мая, в городе будет облачно с пояснениями. Воздух прогреется до +18 градусов.

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