Во Владивостоке закончилось место на свалках, введен режим ЧС

Фото: primorsky.ru

В Приморье небывалая ситуация - введен режим ЧС межмуниципального характера во Владивостоке, Артеме и Надеждинском районе. Причина - кончилось место на полигоне твердых бытовых отходов.

Постановление о введении режима ЧС подписал губернатор Приморского края Олег Кожемяко еще в пятницу, 21 мая. В нем говорится, что комплекс по переработке и утилизации твердых бытовых отходов на улице Холмистая, 1, фактически исчерпал свободные мощности. А ведь это – главная свалка края, куда свозили все отходы Владивостока и Артема. Раньше часть из них шла на мусоросжигательный завод на Второй речке, но после возмущения местных жителей его закрыли. Теперь весь мусор легально вывозится только на Холмистую.

Специалисты давно предрекали такую ситуацию. Полигон открыли в 2011 году, а возможности первой площадки исчерпали уже в 2017-м. Чтобы избежать коллапса, открыли новую площадку, временную, куда свозили весь городской мусор – по 400 тонн в день. Ее, как видим, надолго не хватило.

Что теперь делать? В постановлении сказано – для ликвидации последствий ЧС задействовать силы и средства Приморской территориальной единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Принять меры по защите населения в соответствии с Планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС. Но что это за план, не расшифровывается. Ответственным назначена запмред правительства по ЖКХ Елена Пархоменко.

Тем временем, власти поспешили успокоить население:

- Действительно, площадка, узаконенная Минприроды, исчерпала мощности. В связи с ЧС мы заканчиваем подготовку второй площадки. Остановок в связи с этим по приему твердых коммунальных отходов не ожидается, - сообщил Сергей Лазарев, первый замдиректора КГУП «Приморский экологический оператор».