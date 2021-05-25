Умер на глазах друга. Во время дайвинга во Владивостоке утонул 15-летний подросток

Мальчик потерял сознание, спасти его не удалось. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ЧП случилось 22 мая во Владивостоке. Два подростка самостоятельно отправились в район водно-спортивной базы, что на улице Синегина, чтобы заняться любительским дайвингом. Там и произошла трагедия – утонул один из них. Теперь в обстоятельствах гибели 15-летнего мальчика разбираются следователи. Они возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- Предварительно установлено, что двое несовершеннолетних самостоятельно вышли в море на резиновой надувной лодке, чтобы заниматься дайвингом. Они отошли от береговой линии на 100 метров и бросили якорь. Один мальчик находился в лодке, потерпевший нырнул в море в гидрокостюме и ластах, чтобы отцепить якорь. Однако в воде потерпевший сам зацепился за препятствие и не смог вовремя вынырнуть, - сообщают в СУ СК России по Приморскому краю.

Второй мальчик пытался помочь приятелю, но тот уже потерял сознание. Подростку даже удалось позвать на помощь, но было уже слишком поздно – несовершеннолетнего не спасли.

В ведомстве отмечают, что сейчас оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего. Главная задача – установить все детали трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.

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