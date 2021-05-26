Проворонили: необычная кража попала в объектив фотографа во Владивостоке

За полчаса хитрый ворон успел утащить с десяток яиц бакланов. Фото: Иван Боровков

Свидетелем и одновременно репортером с настоящего места преступления неожиданно стал фотограф из Владивостока Иван Боровков. Он планировал погулять у скал Русского острова, поснимать морских птиц - бакланов, но тут, как он пишет в своем Инстаграм, его внимание привлек ворон, кружащий около их гнезд. Через некоторое время перед глазами жителя Приморья развернулась драма: «как только бакланы взлетали за рыбой, ворона сразу летела к опустевшему гнезду, хватала яйцо, и либо утаскивала куда-то подальше, либо тут же в сторонке клала яйцо в траву, и расклевывала его».

Пока длилась съемка, примерно полчаса, как рассказал фотограф, пернатый жулик успел в одиночку утащить с десяток яиц. Кстати, одно яйцо жадный ворон впопыхах уронил в море. При этом, по словам Ивана, горе-родители почти не реагировали на происходящее, лишь изредка, возвращаясь с рыбалки, предпринимали попытки прогнать незваного гостя.

По словам очевидца, бакланы почти не препятствовали вору. Фото: Иван Боровков

Иван также добавил, что ворон, расхаживая по скалам, пытался имитировать крики бакланов, выдавая необычный горловой клёкот, немного похожий на голоса своих жертв. В итоге, почти не встретив сопротивления и проявив недюжинную смекалку, ворон полностью опустошил пару гнезд.

Такие кадры – редкая удача, но в комментариях под постом приморцы не только хвалили фотографа, но и сопереживали горю птичьих семей, недоумевая, почему они почти не защищали своих птенцов:

- Ох, какие кадры! Я прямо ощутила боль баклана и радость сытой вороны.

- Печально это, одна ворона лишила потомства несколько бакланьих семей.

А кто-то вспомнил, что чужие яйца – одно из любимых лакомств этих птиц и рассказал, что у него на участке вечная битва сорок и ворон за яйца.

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