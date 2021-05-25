Ливни, грозы и резкий ветер: в Приморье объявлено предупреждение, дан подробный прогноз по циклону

Непогода прибудет в регион буквально на днях. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях в Приморье. Как оказалось, регион вскоре окажется во власти активных фронтальных разделов, которые как раз будут проходить через территорию края. По данным ФГБУ «Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», непогода ожидается в период с 27-28 мая. Прогнозируются небольшие и умеренные осадки.

- Утром 27.05 в Партизанском, Надеждинском, Шкотовском, Хасанском, Лазовском районах ожидается, днем 27.05 сохранится и по остальным территориям ожидается дождь, местами сильный с количеством 15-40 миллиметров за 12 часов и менее. Ночью 28.05 в северных районах и на участках Арсеньев-Кавалерово и Находка-Данильченково сохранится дождь, местами сильный с количеством 15-30 миллиметров за 12 часов и менее, - сообщили специалисты регионального УГМС.

Синоптики также обращают внимание жителей Приморье на то, что в четверг днем и в пятницу ночью дожди в крае будут сопровождаться грозами и порывистым ветром, скорость которого достигнет 11-16 метров в секунду.

Напомним, что ранее специалисты уже говорили о серьезном ухудшении погоды в регионе, которое ожидается в Приморье. Более того, синоптики сообщили о том, что самый сильный дождь пройдет в Приморье в этот четверг. Будет очень мокро.

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