Приморцы похвастались видом из окна

Фотография рассвета на Токаревской кошке Евгении Штефанчук получила больше всего голосов на фотоконкурсе.

В Приморском крае невероятные виды, каждый житель региона это подтвердит, а в доказательство предоставит яркие фотоснимки. Алый закат, чарующий рассвет, мистический туман и завораживающие облака в преддверии дождя. Все это достояние делает нашу жизнь ярче и красивее. А кому-то повезло любоваться всем этим прямо из окна собственной квартиры.

Мы попросили наших читателей поделиться этой красотой со всеми и организовали фотоконкурс «Вид из окна на Приморье». Партнером фотоконкурса стала компания VEKA Rus - ведущий производитель пластикового профиля для оконных и дверных конструкций.

Людмила Коноплёва запечатлела закат во Владивостоке и разделила третье место с еще одной участницей.

Задача была крайне проста. Достаточно было просто загрузить фото с видом из окна и проголосовать за самые зрелищные снимки. Долго ждать не пришлось, уже с первых дней наши читатели стали радовать нас своими фотографиями видов из окна.

Фотография Виктории Козубиной с последствиями ледяного дождя тоже отмечена призом.

На протяжении трех недель вы присылали нам фотографии на конкурс и голосовали, выбирая лучшие. За все время конкурса в адрес редакции поступило несколько десятков фотографий. И сейчас мы готовы официально объявить наших победителей.

Николай Долгов занял второе место, сфотографировав абрикос, который виден из окна его дома.

Из нескольких десятков фотографий читатели отметили наибольшим количеством голосов фото Евгении Штефанчук. Именно она получает главный приз - робот-мойщик окон, предоставленный партнером фотоконкурса компанией VEKA Rus.

Победитель фотоконкурса Евгения Штефанчук.

Также призерами стали Николай Долгов, Виктория Козубина и Людмила Коноплёва. Они получают книги издательского дома «Комсомольская правда».

Призер фотоконкурса Людмила Коноплёва.

Благодарим всех, кто участвовал в фотоконкурсе и голосовал за лучшие виды Приморья. Следите за нашими анонсами, участвуйте в других конкурсах и выигрывайте полезные призы вместе с «Комсомольской правдой».