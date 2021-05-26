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Общество26 мая 2021 8:26

Историческую стену разрушили на центральной улице Владивостока

На ее месте возведут новую подпорку, но из старых блоков
Сергей БАЛАНОВСергей БАЛАНОВ
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Подпорную стену на улице Светланской демонтировали

Подпорную стену на улице Светланской демонтировали

Фото: Сергей БАЛАНОВ

На улице Светланской, в районе остановки ДВГТУ, во Владивостоке строители разобрали подпорную стену. В результате тротуар оказался перекрыт, горожане вынуждены ходить либо по проезжей части, либо карабкаться по соседнему склону.

Ходить пока предлагается по дороге либо по газону

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Но временное неудобство не самое главное в этой истории. Дело в том, что данная подпорная стена из каменных блоков – одна из самых старых в городе и вполне может представлять историческую ценность. За ее сохранение выступали многие историки краеведы.

На время работ тротуар перекрыт

Фото: Сергей БАЛАНОВ

В мэрии поспешили заверить: исторические блоки, из которых была сложена стена, выбрасывать не будут.

- На Светланской, 73, подпорная стена накренилась, был высокий риск ее обрушения. Возведена она из камней, очень давно, сейчас эти камни аккуратно разбирают и потом их поставят на место. После демонтажа специалисты зальют из бетона новое крепкое основание, а затем выложат подпорную стену из существующих камней, - заверили в администрации города.

Стена расположена рядом с главным корпусом бывшего ДВГТУ

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Длина конструкции составляет 50 метров, высота – полтора метра.

Камни складывают рядом для повторного использования

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Горожане наблюдают за реконструкцией

Фото: Сергей БАЛАНОВ

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