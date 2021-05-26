Историческую стену разрушили на центральной улице Владивостока

Подпорную стену на улице Светланской демонтировали
Фото: Сергей БАЛАНОВ
На улице Светланской, в районе остановки ДВГТУ, во Владивостоке строители разобрали подпорную стену. В результате тротуар оказался перекрыт, горожане вынуждены ходить либо по проезжей части, либо карабкаться по соседнему склону.
Ходить пока предлагается по дороге либо по газону
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Но временное неудобство не самое главное в этой истории. Дело в том, что данная подпорная стена из каменных блоков – одна из самых старых в городе и вполне может представлять историческую ценность. За ее сохранение выступали многие историки краеведы.
На время работ тротуар перекрыт
Фото: Сергей БАЛАНОВ
В мэрии поспешили заверить: исторические блоки, из которых была сложена стена, выбрасывать не будут.
- На Светланской, 73, подпорная стена накренилась, был высокий риск ее обрушения. Возведена она из камней, очень давно, сейчас эти камни аккуратно разбирают и потом их поставят на место. После демонтажа специалисты зальют из бетона новое крепкое основание, а затем выложат подпорную стену из существующих камней, - заверили в администрации города.
Стена расположена рядом с главным корпусом бывшего ДВГТУ
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Длина конструкции составляет 50 метров, высота – полтора метра.
Камни складывают рядом для повторного использования
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Горожане наблюдают за реконструкцией
Фото: Сергей БАЛАНОВ