График отключения горячей воды во Владивостоке в 2021 году: гидравлические испытания пройдут в 5 этапов

Во Владивостоке отключать горячую воду будут в несколько этапов. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Во Владивостоке из-за гидравлических испытаний проводятся плановые отключения горячей воды. В этот период предстоит не только проверить текущие сетей на прочность, но и заменить некоторые участки магистральных теплотрасс. Рассказываем, как именно в 2021 году будут проходить гидравлические испытания во Владивостоке.

Согласно весенне-летние гидравлические испытания во Владивостоке в 2021 году пройдут в 5 этапов. Первый уже позади, он прошел с 17 по 24 мая. Без горячей воды на неделю тогда остались дома в Первореченском и Ленинском районах, подключенных к ТЭЦ «Восточная».

Сейчас завершается второй этап гидравлических испытаний, он начался 17 мая и закончится 28 мая. На это время от горячего водоснабжения отключены более 300 домов, подключенных к Владивостокской ТЭЦ-2.

Одновременно с этим идут испытания в рамках третьего этапа. С 24 по 31 мая горячей воды не будет во Фрунзенском, Ленинском и Первореченском районах Владивостока, а это более чем 600 жилых домов, которые получают тепло от ТЭЦ-1.

Четвертый этап гидравлических испытаний пройдет на Голдобинской теплотрассе с 31 мая по 11 июня. Чтобы проверить тепловые сети от ГВС отключат жителей Первомайского района.

Завершающий пятый этап испытаний пройдет с 21 по 28 июня. В этот период без горячей воды останутся жители Советского и Первореченского районов.

Адреса домов, где горячее водоснабжение будет отсутствовать до 28 мая:

Адмирала Кузнецова: 53, 53/1, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92;

Академический: 2;

Володарского: 8, 8а;

Ватутина: 2, 4, 4а, 4в, 4д, 4у, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26;

Владикавказская: 1, 3, 5;

Воропаева: 5, 31, 33а;

Горийская: 1, 4, 6, 6а;

Горная: 25, 31, 31а, 33, 33а;

Громова: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12;

Дальзаводская: 2а, 2б, 21, 27, 31;

Зейская: 4, 4/2, 5, 12, 14;

Ивановская: 2, 2а, 3б, 4, 4/10, 4у, 5, 5а, 5б, 5в, 6/4, 6а, 7, 7а, 15, 17, 19, 28;

Карла Либкнехта: 10а;

Карякинская: 29;

Ковальчука: 3, 6, 26;

Ладыгина: 2, 11, 13, 15, 17, 19;

Лазо: 6;

Луговая: 21, 21, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45/1, 45/2, 47, 49, 51а;

Матросская 5-я: 21;

Матросская 7-я: 33а;

Махалина: 3;

Металлистов: 3, 5;

Муравьева-Амурского: 4, 5, 7/9, 11/13, 15/17;

Невельского: 1, 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 21, 21у, 23, 25, 27, 29, 31;

Нейбута: 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 19у, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26у, 27, 28, 29, 30, 30у, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 45, 45а, 47, 51, 51а, 53, 57, 61, 63, 65, 65а, 67, 75, 77, 81, 81а, 83, 85, 87;

Новоивановская: 3;

Петра Великого: 3, 3/б;

Пионерская: 1;

Почтовый: 7/1, 7/2, 9;

Приходько: 2, 4, 13, 15, 17, 19, 21;

Пушкинская: 6, 8, 8б, 13, 16, 18, 19, 21а, 23, 33/1, 33/4, 34, 35, 39, 41а, 45, 46, 48, 50, 52, 68, 85, 89, 109;

Светланская: 45, 47, 49, 54, 55/литер: Б, 57, 59, 63, 68, 69, 71, 72, 73, 73а, 80а, 85, 86, 87, 87в, 88, 105, 106, 108, 108а, 108б, 109, 109/3, 109а, 115, 116, 117, 118, 118а, 119б, 123, 123а, 125, 127, 127а, 133, 143, 145, 155, 157, 163, 165а, 165у, 167а, 169/171, 173, 183, 191, 193, 195, 195а, 197, 197а, 205, 205а, 205у, 207, 209;

Славянская: 17;

Спортивная: 1, 2а, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8у, 8у, 9, 10;

Спиридонова: 20, 22, 24, 25, 26, 28, 28у, 29, 30/32, 37, 40;

Стрелковая: 16б, 46, 50;

Стрелковый: 22а;

Трудовых Резервов: 5, 7;

Тунгусская: 10, 10а, 12, 20, 20а, 22, 24а, 26а, 28а, 44, 46а, 48, 50, 50, 61, 61, 63, 65, 69;

Фадеева: 31, 35, 43;

Флотская 1-я: 50;

Фонтанная: 44;

Черняховского: 3, 3а, 3б, 3в, 5в, 7, 9, 9, 13, 19, 21;

Шкипера Гека: 15, 15/1, 15/2, 16, 24, 26;

Экипажная: 8/1.

Шепеткова: 8, 8а, 14, 16, 18, 25, 31/1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 60.

Адреса домов, где горячее водоснабжение будет отсутствовать до 31 мая:

Авраменко: 2, 2а, 2б, 8, 9а, 17;

Авроровская: 4, 17, 24, 30;

Адмирала Фокина: 1, 3, 8б, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 11а, 11б, 20, 22, 23, 25, 26а, 27, 29, 31;

Алеутская: 2, 4, 10а, 12а, 16, 17, 17а, 19, 19а, 24, 25/27, 29/31, 38, 41, 44, 46, 51, 53, 55, 57, 57/1, 57а, 57б, 61, 61а, 65, 65а, 82, 90;

Амурская: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 31, 33;

Анисимова: 1, 3, 5, 7, 9, 15;

Арсеньева: 6, 8, 9/13;

Батарейная: 2, 6, 8, 8/1;

Башидзе: 1, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 14у, 16;

Береговая: 3, 6, 8;

Бестужева: 5, 13, 15, 15а, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 26а, 28, 29, 31, 35, 36/38, 40;

Верхнепортовая: 2, 2а, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 9, 9а, 10, 10а, 12б, 12в, 20, 25, 27а, 30, 32, 38, 40а, 44, 46, 50а, 64а, 66, 70, 72/1;

Западная: 13, 27, 29;

Захарова: 5;

Казанская: 1, 4/6, 5, 7;

Комсомольская: 1в, 2, 3, 7, 9, 17, 27а, 27в, 27д, 29;

Корабельная Набережная: 7;

Красного Знамени: 3, 21, 23, 25, 25а, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 51, 51а;

Краснознаменный: 5, 7, 9/11, 12;

Крыгина: 1, 3, 6, 15, 17, 17а, 28, 30, 34, 40, 42, 42а, 86в;

Лазо: 12;

Лейтенанта Шмидта: 29;

Леонова: 20, 21, 21а, 27, 33, 64, 66;

Луцкого: 16;

Мордовцева: 6, 8д, 12;

Морозова: 5, 7, 9;

Морская 1-я: 4/6, 6/25, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 16а, 16в, 20, 27;

Московская: 1, 11, 13, 15;

Мыс Кунгасный: 5;

Мыс Чумака: 1/2, 1/5, 1а;

Набережная: 1, 5в, 9, 10, 13, 16, 20;

Некрасовская: 1, 3, 5, 18;

Нерчинская: 2, 2у, 3, 4, 6, 8, 21, 21у, 23, 27, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48у, 50, 52, 54, 56, 58;

Нижнепортовая: 4;

Океанский: 7, 8, 12, 13, 16, 17, 19, 19а, 20, 29/31, 34, 35, 39, 41, 43, 46, 48, 48а, 50, 54, 66, 68, 101, 101а, 103, 105, 105у, 107, 109, 10б, 121а, 70, 70а, 70в, 72а, 74а, 76, 76а, 83, 85, 87, 92, 97, 99, 99а;

Октябрьская: 2, 4/6, 6, 6а, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 25, 25б;

Острякова: 1, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 5а, 5г, 7, 7а, 8, 9, 26, 27, 28, 41, 44;

Партизанский: 2а, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 17, 19, 26, 28, 28а, 28б, 30, 32, 33, 34, 36, 40, 44, 45;

Перекопский: 3, 5, 7;

Пограничная: 12а, 12б, 15в, 22, 22а, 26, 30;

Пологая: 16, 17, 18, 21, 24, 28, 30, 31, 43, 53а, 54а, 55, 62, 62а, 63, 65а;

Посьетская: 3а, 5, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 21а, 22, 24, 27, 28, 28а, 28б, 32, 36, 37г, 38, 40, 46, 48;

Прапорщика Комарова: 16, 18, 27, 29, 31, 31а, 35а, 35в, 42, 45, 48, 45а, 52;

Рылеева: 8;

Садовая: 12, 22, 25, 27;

Самарская: 10а;

Саратовская: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;

Светланская: 1, 4, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 15, 17, 20, 22, 29, 31, 33, 35, 38, 41;

Семеновская: 3, 5а, 7, 9б, 15, 17/19, 20, 23, 25, 25а, 30, 32, 34;

Сипягина: 15, 19, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 34;

Союзная: 17, 19, 20, 20а;

Станюковича: 3, 10, 12, 14, 16, 28а, 31а, 37, 39, 48, 48 /лит И, 48/лит Л, 48/лит. Н, 49, 52, 54, 54г, 56, 57/2, 57а, 58, 60, 60а, 60б, 62, 64;

Стрельникова: 3, 3а, 3б, 4, 5а, 6а, 8, 9а, 12;

Суханова: 1, 1а, 2, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 8д, 11, 13;

Тигровая: 7, 9, 16, 18, 19, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26;

Трудовой: 1а, 13;

Уборевича: 10/4, 10а, 10б, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 25а, 26, 28, 30/37, 3, 5а, 6, 8, 9а;

Уткинская: 3, 5, 5а, 7, 9, 10, 11, 11б, 13, 14, 15, 18, 30, 32, 34, 36;

Фонтанная: 7, 10, 18, 18а, 18б, 19, 31, 31/2, 35, 36/38, 42, 42а, 47, 47а, 51/лит.: А, 55, 61/1;

Хабаровская: 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 10у, 11, 12, 12а, 12б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 24б, 25а, 26, 27а, 27б, 28, 29а, 30, 30а, 31, 31а, 32, 32а, 34, 36а;

Чернышевского: 15;

Шевченко: 3, 5, 7, 9, 11;

Ялтинская: 18.

Кроме того, запланированы отключения ГВС из-за ремонтных работ на теплосетях по следующим адресам:

до 6 июня: Русская 72в; 74а.

до 10 июня: Военное Шоссе: 15, 27; Военное Шоссе: 5, 5б, 5в, 31, 34, 36, 37; Проходная 4-я: 12, 16.