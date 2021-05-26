Достаем зонты. Синоптики рассказали, какой район Приморья зальет дождями больше других

Оказывается, что самый сильный удар стихия еще не нанесла. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ну что ж, до удара стихийного бедствия осталось совсем немного. Напомним, что синоптики предупреждали о том, что на этой неделе Приморье окажется во власти мощного циклона. Притом, самый катастрофичный день для региона – четверг. В этот день к нам подойдет непогода, «вооруженная» фронтальными разделами. К счастью, специалисты выпустили уточнение по прохождению непогоды, чтобы жители края знали, к чему себя готовить.

- Ночью в южной половине края начнется дождь. Здесь температура воздуха в ночные часы повысится на 1-3 градуса, на севере температуры останутся на уровне минувшей ночи. Днем фронты станут смещаться над Приморьем, а циклон переместится на Японское море. Дожди охватят большую территорию, их интенсивность увеличится. Больше всего осадков выпадет в южной половине, здесь местами пройдут сильные дожди. Максимальная температура понизится на 1-4 градуса, - сообщают специалисты «Примгидромета».

Циклон не обойдет своим вниманием и Владивосток. В четверг в дальневосточной столице прогнозируется пасмурная погода. Дождь начнется уже в ночь на 27 мая. Днем интенсивность осадков лишь усилится. Стихийное бедствие принесет с собой не только дожди, но и ощутимое похолодание. Если ночные температуры воздуха будут в пределах +9 +12 градусов, то дневные - лишь на 2-3 градуса выше.

Пока обновленной информации о том, как поведет себя циклон после четверга, не поступало. Однако согласно онлайн-прогнозам, солнца на этой неделе ждать вообще не стоит. Во Владивостоке ожидается мокрый фестиваль. Прояснения, судя по всему, нас не обрадуют . Если и будут, то совсем мимолетные. Достаем дождевики и зонты – приятно точно не будет.

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