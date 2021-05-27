Богатые тоже тратят: билеты на ж/д круиз Москва - Владивосток продают почти за 3 миллиона рублей

В каждом купе "отеля на колесах" независимо от его уровня есть санузел с душевой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже 1 июля смогут отправиться в путешествие через всю страну первые пассажиры Золотого экспресса люкс, а именно так называется "круизный" поезд, который запускает этим летом РЖД из столицы России в столицу дальневосточную. В зависимости от категории купе цена поездки и экскурсий на одного варьируется от 1,35 млн до 2,93 миллионов рублей, сообщает РИА VladNews.

Что включено

Маршрут "отеля на колесах", рассчитанный на 26 дней, выглядит так:

Москва – Кунгур – Тобольск – Омск – Новосибирск – Красноярск – Столбы – Иркутск – Кругобайкальская железная дорога – озеро Байкал – Улан-Удэ – космодром Восточный – Биробиджан – Хабаровск – Владивосток (2 дня) – Хабаровск – Биробиджан – Восточный – Тында – Ларба – Новая Чара – Куанда – Таксимо – Северомуйский тоннель – Кюхельб – Ангоя – Северобайкальск (2 дня) – озеро Байкал (2 дня) – Кунерма – Ния – Звездная – Братск – Томск – Большеречье – Тобольск – Екатеринбург – Сарапул – Бураново – Ижевск – Муром – Москва.

Помимо проживания в купе класса люкс с отдельными туалетом и душевой, еды и напитков, в стоимость тура входят также экскурсии в местах остановки как по пути во Владивосток, так и обратно. Например, путешественники посетят Иволгинский дацан в Улан-Удэ и космодром "Восточный" в Приамурье, проедутся по мостам Владивостока, отправятся в круиз по Байкалу, познакомятся с наследием декабристов в районе современного БАМа, посетят музей первого президента России Ельцина и заедут в гости к Бурановским бабушкам.

Цена вопроса

Туристы смогут выбрать категорию путешествия: люкс гранд (от 1 350 000 рублей), золотой люкс VIP (от 1 570 000 рублей), люкс президентский империал (от 2 890 000 рублей) и люкс президентский империал плюс (от 2 930 000 рублей).

Однако и эти цены не предел: можно выкупить сразу целый дипломатический вагон на всю семью. Согласно сайту туркомпании, на двухнедельную версию путешествия стоить это удовольствие будет около 6 миллионов рублей, а чем дольше, тем, естественно, дороже.

Реакция простых смертных

В соцсетях новость о подобных вояжах от РЖД вызвала в основном негативные комментарии:

- За такие деньги можно купить авто-дом и колесить по РФ вдоль и поперек со всеми удобствами.

- Головушка-то не закружится целый месяц мотыляться?

- Видимо, кто-то из депутатов боится летать на самолете, а на рыбалку на ДВ хочется съездить.

- Я бы посмотрела список купивших.

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