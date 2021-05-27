“МидияСаммит” 2021 во Владивостоке: программа мероприятий, куда сходить и что посмотреть

Городской праздник «МидияСаммит» (0+) пройдет во Владивостоке уже в ближайшие выходные 29–30 мая. На набережной Спортивной гавани расположится «мидийный» фуд-корт, фермерский маркетплейс «Своё Родное» и гастрономический шатер, где два дня будут проходить лекции и мастер-классы от шефов. Откроет мероприятие МидияЧеллендж: бренд-шеф ресторана Zuma Егор Анисимов и шеф-повар гастробара GUSTO Егор Николаев приготовят тихоокеанские мидии в авторских соусах.

«На городском празднике «МидияСаммит» мы постарались объединить все гастрономическое сообщество дальневосточной кухни. Гостей праздника ждет насыщенная двухдневная программа, где каждый найдет для себя что-то интересное. Программа разделена на «съедобную» часть — шинкуем, разделываем, жарим и парим, и «несъедобную»— учимся вкусно рассказывать о еде, едим мидии на скорость, разбираемся в полезных элементах и правильном питании», — отметила руководитель проекта дальневосточной кухни Pacific Russia Food Татьяна Заречнева.

На открытии праздника гостей ждет МидияЧеллендж от бренд-шефа ресторана Zuma Егора Анисимова и шеф-повара гастробара GUSTO Егора Николаева. В гастрономическом шатре шефы приготовят два блюда из мидий, каждый использует рецепт своего авторского соуса.

Помимо виновников торжества - мидий, в программе много разнообразных мастер-классов, посвященных дальневосточным продуктам. Гости праздника узнают как разделать ракушку анадару, как приготовить блюдо из спизулы, какие соусы идеально подходят к гребешку, как правильно жарить малоглазого макруруса, попробуют разные блюда из тихоокеанской сардины иваси и многое другое. С подробной программой можно ознакомиться на сайте мероприятия.

Для трэвел-журналистов и фуд-блогеров в гастрономическом шатре пройдет лекция «Вкус в голове: как сочинять аппетитные истории о еде» от автора журнала «Вокруг света», ведущей передачи «Как там едят» на телеканале ЕДА, автора книги «Еда без границ. Правила вкусных путешествий» Марины Мироновой (г. Санкт-Петербург).

Любителей чая ждет необычная чайная церемония, а любителей призов — конкурсы на поедание мидий и розыгрыш призов от официальной техники мероприятия Midea.

Организатором фестиваля выступил проект развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food. Городской праздник "МидияСаммит" пройдет в рамках Тихоокеанского туристского форума, спонсор в статусе генеральный партнер — АО "Российский сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк"), стратегический партнер мероприятия — Туристско-информационный центр Приморского края.

Фестиваль мидий входит в цикл мероприятий, представленных в Концепции развития гастрономического туризма в Приморском крае на основе дальневосточной кухни на период 2021—2025 гг.

Следить за новостями фестиваля можно на официальном сайте и в Instagram аккаунтах @prf.festivals и @pacificrussiafoodie.