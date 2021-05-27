Чемпионы RDS снова будут судить соревнования по дрифту во Владивостоке

Чемпионы Российской дрифт-серии Андрей Астапов и Андрей Песегов станут судьями на втором этапе соревнований RDS Asia (0+). На данный момент и Астапов, и Песегов являются действующими гонщиками всероссийских соревнований по дрифту RDS GP, в активе у каждого из пилотов чемпионство Российской дрифт-серии разных лет. Напомним, второй этап RDS Asia состоится на «Примринге» 5 июня. На данный момент заявки на участие в соревнованиях подали полтора десятка дальневосточников.

Традиция приглашать на судейскую вышку гонщиков из других серий для автоспорта в целом, и дрифта в частности, частая практика. RDS Asia впервые перенял эту традицию в 2021 году. На первом этапе соревнований, в мае, в числе судей оказался прославленный спортсмен, чемпион РДС Аркадий Цареградцев. Теперь же чести судить дальневосточных гонщиков удостоились два других чемпиона серии - Андрей Астапов и Андрей Песегов.

Гонщик RDS GP Андрей Песегов дрифтом занимается уже двенадцатый год, и несколько лет судит различные соревнования по дрифту. «Дрифт для меня начался с переднеприводной Тойоты Короллы моих родителей, на ней я впервые и попробовал дрифтить. В соревнованиях по дрифту я с 2009 года. Начинал с Формулы Дрифт (Россия), ездил на Форд Сиерра, а в 2010 пересел на Скайлайн R32, на котором до сих пор и выступаю. Что касается судейства, меня приглашают по несколько раз в год, стараюсь не отказывать. Как для судьи, для меня важны все факторы, но основополагающим я считаю траекторию» - отметил Андрей Песегов.

Коллега Песегова по цеху, гонщик RDS GP Андрей Астапов имеет меньше опыта в дрифте, но судит ежегодно огромное количество соревнований: «Как правило у меня расписаны почти каждые выходные. К примеру, этой зимой у меня были настоящие выходные один раз за всю зиму, остальные как раз были заняты соревнованиями, где я выступал в роли судьи. Летом так часто не могу уезжать на судейство, так как идет сезон, много внимания уделяю подготовке своего боевого автомобиля, но на RDS Asia приеду обязательно. Для меня, как для судьи очень важна зрелищность, попадание в клипы и агрессия. Минимум сейва! Это очень все просматривается, когда пилот сейвится или не имеет вката в автомобиль».

Интересно, что дрифтер из Находки Григорий Гусев принимает участие сразу в двух сериях – и RDS GP, и в соревнованиях RDS Asia. Таким образом, на домашних соревнованиях во Владивостоке судить Григория будут его коллеги по RDS GP.

«Я пока ничего не могу сказать, потому что не видел их в деле, как судей. Главное, чтобы судьи всегда помнили, что они решают судьбы людей. Многие гонщики не просто едут на соревнования, чтобы кайфануть и погонять. Многие буквально вылезают из штанов, ссорятся с жёнами, уходят из дома, вкладывают последний бюджет и даже берут кредиты, чтобы построить машину, потому что для них это действительно важно. В такие моменты, если судья невнимательно посмотрит заезд и не даст достаточно баллов, вот это очень обидно. Так что я надеюсь, что приглашённые судьи - специалисты в этом деле» - заключил Григорий Гусев.

И буквально перед публикацией этого материала стало известно, что третье место на судейской вышке займёт любимец дальневосточных болельщиков, гонщик из Благовещенска Макар Черныш.

Первый этап соревнований RDS Asia был очень интересным. Однако, как показывает практика, ко второму этапу у спортсменов уходит волнение, автомобили становятся более «послушными», а, значит, зрители смогут увидеть ещё больше острых моментов. Организаторы приглашают болельщиков 5 июня на «Примринг» и напоминают, что билеты можно приобрести заранее на vl.ru. В день соревнований на месте будут работать сувенирные лавки и точки питания. Также зрители могут увидеть дрифт глазами пилота, поучаствовав в аттракционе дрифт-такси.

Расписание II этапа RDS Asia 5 июня

10:00 Открытие входа для зрителей

10:00 - 11:10 Квалификация

11:10 Начало работы дрифт-такси

12:00 - 12:30 Парад участников. Торжественное открытие

12:30 - 13:40 Парные заезды. ТОП-16

13:40 - 14:20 Перерыв

14:20 - 15:20 Парные заезды. ТОП-8 Первый тур (новая сетка)

15:20 - 15:50 Перерыв

15:50 - 16:50 Парные заезды. ТОП-8 Второй тур (новая сетка)

16:50 - 17:10 Перерыв

17:10 ТОП-4, финальные заезды

18:00 Церемония награждения, автограф-сессия