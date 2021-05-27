В ГИТИС не выходя из дома: семеро приморцев прошли онлайн-прослушивание в топовый театральный вуз

Юные приморцы, мечтающие о большой сцене, на шаг приблизились к своей цели. 25 мая в рамках проекта компании МТС «Поколение М» состоялось предварительное прослушивание в знаменитый ГИТИС. Оценивал конкурсантов педагог кафедры актерского мастерства ГИТИСа, артист театра наций, педагог Московской школы кино, продюсер, Алексей Калинин. Позже он поделился с «КП», что приятно удивлён количеству талантливых абитуриентов. 11 рекомендованных к поступлению дальневосточников, из них семеро — приморцы.

Более 100 абитуриентов представили «на суд» мастера свою программу — стихотворение, отрывок из прозы и басню. Кого-то Алексей Калинин дополнительно просил спеть или станцевать, прочитать произведение сверх программы.

«Прослушивание — это знакомство. Цель педагогов — увидеть человека, его индивидуальность. Именно поэтому комиссия иногда просит абитуриентов показать себя «со всех сторон», проявиться через хороший текст. Очень важно, чтобы это было не просто красивое произведение, но близкое конкретному поступающему. Произведение, в котором он нашёл себя и готов этим делиться. Не может не делиться.

Главный критерий отбора — личность, темперамент, характер. Важен не напор, а внутреннее состояние», — поделился педагог.

Руководитель приморского филиала МТС Евгения Сысоева отметила актуальность онлайн-формата для региона — даже находясь почти за 10 тысяч км от столицы страны, приморские выпускники могут попробовать свои силы в поступлении в легендарное учебное заведение.

Евгения Сысоева.

«Онлайн-прослушивание в ГИТИС уже стало традиционным. В прошлом году в нем приняло участие более 200 дальневосточников, 8 было рекомендовано во второй тур, и один абитуриент был зачислен на актерское отделение», — прокомментировала Евгения Сысоева.

Ещё одно преимущество дистанционных прослушиваний в том, что абитуриенты могли тет-а-тет задать вопросы маэстро и получить небольшую консультацию. Какие произведения лучше выбрать для кастинга? А с чем лучше не работать? Какие есть дефекты речи, неявные, но очевидные для профессионала?

Кроме того, перед началом прослушивания Алексей Калинин провёл общую онлайн-консультацию, ориентированную на ребят в возрасте от 15 лет, которые занимаются в театральных школах, кружках и студиях — всех, кто хотел бы усовершенствовать свои навыки актерского мастерства, а также на абитуриентов, принимающих участие в кастинге.

По итогам прослушивания артист театра наций поделился с «КП» впечатлениями дня:

«Изначально я думал, что выберу меньше ребят. И я действительно приятно удивлён количеству талантов, из-за большого расстояния не все доезжают до приёмной комиссии. С некоторыми сразу понятно, что они достойны. Кого-то пришлось «помучать». Есть те, кто уже учился, проходил мастер-классы, и это не всегда хорошо — зачастую опыт педагогов наслаивается на индивидуальность будущего актера».

Илона Дячина из Уссурийска — одна из тех, кто успешно справился с первым экзаменом.

Илона Дячина.

«Для меня это маленький шанс и одна из тысячи ступенек вверх. Конечно,я волновалась — плохо, когда не волнуешься. Когда я читаю программу, фактически, знакомлюсь с человеком, который меня слушает. Он должен понимать через произведения мою позицию, мой взгляд на мир.

Поэтому я выбирала то, что по-настоящему меня трогает. Стихотворение Брюсова «У моря» полностью отражает меня, оно обо мне. Мне хотелось рассказать о том, как я дорожу морем и как люблю его. Впереди ли огромная работа», — поделилась девушка.

Прием в РАТИ ГИТИС проходит в четыре этапа: отборочный тур, практический экзамен по мастерству артиста, устный коллоквиум и предоставление результатов ЕГЭ по русскому и литературе. Онлайн-прослушивания стали альтернативой первому очному вступительному экзамену, а успешно справившиеся с ним — автоматически перешли во второй этап, которые пройдёт в Москве.

Список, рекомендованных к поступлению в ГИТИС по итогам онлайн-прослушивания:

Вера Демина (Владивосток)

Артем Зоткин (Владивосток)

Евгений Гулевых (Петропавловск-Камчатский)

Илона Дячина (Уссурийск)

Максим Стецко (Владивосток)

Эмилия Мамедова (Владивосток)

Сергей Крамарев (Хабаровск)

Павел Морев (Нижний Новгород)

Артем Агафонов (Владивосток)

Дмитрий Иванов (Благовещенск)

Андрей Дмитриев (Уссурийск)