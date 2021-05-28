Доходы губернатора Приморья Олега Кожемяко в 2020 году выросли на 1,2 миллиона рублей

Губернатор Приморья Олег Кожемяко задекларировал 23,6 млн рублей дохода за 2020 год. Фото: Евгения ГУСЕВА

За прошлый год глава Приморского края Олег Кожемяко заработал 23,6 млн рублей, что примерно на 1,2 млн рублей больше, чем в 2019-м. При этом список имущества губернатора изменений не претерпел.

2018 - Олег Кожемяко, недавно назначенный врио губернатора Приморья, и корр "КП" Александр Гамов. Фото: Александр ХИТРОВ

Имущество

Все имущество губернатора находится в России. А полный список объектов собственности таков: три жилых дома, общая площадь которых чуть менее 200 квадратных метров, участок земли площадью 4,5 га и нежилое здание на 158,5 квадратов. Кстати, в декларциях до 2018 года здание схожей площади числилось жилым, а в 2019-м, по какой-то причине, перешло в разряд нежилых.

В пользовании Олега Николаевича есть две квартиры - поменьше (49,7 квадратных метров) и побольше (114 квадратов).

Олег Кожемяко единственный за всю историю России губернатор, побывавший главой более трёх регионов. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

В отличие от многих владивостокцев, машины у главы региона в собственности нет. Как минимум с 2010 года. Зато с 2011-го в его отчетах о доходах и собственности появляется мотоцикл Harley Davidson. Причем до 2018 указывалась конкретная модель, теперь же лишь марка.

Доходы

Тот факт, что Олег Кожемяко в политике уже долгое время, позволяет в подробностях проследить, как изменялось его благосостояние начиная с 2010 года по настоящий момент:

в 2010-м его доход, задекларированный при выдвижении в Госдуму, составил 8,7 миллиона рублей;

в 2011-м губернатор Амурской области Кожемяко заработал 5,6 миллиона;

в 2015-м, когда Олег Николаевич стал главой Сахалина, доходы увеличились до 24,3 миллиона;

в 2016-м - рекордные за всю политическую карьеру Кожемяко 27,174 миллиона;

в 2018-м, видимо, на бюджете Кожемяко сказалось вступление в должность губернатора Приморья, его доход два года подряд был чуть более 22 миллионов рублей.

Немного увеличить личные финансовые поступления губернатору удалось в "коронавирусном" 2020-м. Согласно свежей декларации, он заработал 23 612 846 рублей.

Олег Кожемяко в большой политике уже 20 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Семья

Согласно биографии на сайте Правительства Приморского края, у Олега Кожемяко трое детей, но все они уже совершеннолетние и потому в отчете о доходах и имуществе отца не фигурируют. В опубликованной декларации по-прежнему отсутствуют сведения о супруге губернатора, хотя, согласно биографии на официальном сайте правительства региона, он женат, а Олег Кожемяко и мать его детей Ирина Герасименко, часто появляются на публике вместе. К слову, Forbes начиная с 2018-го два года подряд признавал Герасименко одной из 25-ти самых богатых бизнесвумэн в России, оценивая ее состояние в 180 миллионов долларов.

Напомним, ранее "Комсомолка" писала о доходах и имуществе депутатов Госдумы от Приморья: Сергея Сопчука (Владивостокский округ, № 62) и Виктории Николевой (Арсеньевский округ, № 64); а также бывшего главы города Олега Гуменюка.

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