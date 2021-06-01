«Поговорил с женой, оказалась нормальным человеком»: жители Камчатки рассказали, как отсутствие интернета телепортировало их в 2000-е

На шесть часов полуостров был вне зоны доступа сети. Фото: Мария ЛЕНЦ

ЧП случилось 31 мая в Петропавловске-Камчатском. Специалисты зафиксировали аварию на маршруте Усть-Большерецк - Дальний. Бригада, которая прибыла на место происшествия, установила, что сторонняя организация при проведении земляных работ оборвала кабель. Доказательства тому – вырытая траншея. Это стало причиной массовых отключений абонентов «Ростелекома» от интернета. Жители полуострова жаловались на то, что не могут ни до кого дозвониться, даже сообщения доходят через раз. Примечательно, что тогда специалисты не могли ответить на главный вопрос – когда регион вернется к нормальной жизни. Всего на территории Камчатского края проживает больше 310 тысяч человек. Представить, что большая часть из них оказалась вне зоны доступа, в голове не укладывается.

- Отключение абонентов произошло в 15:06 по местному времени. Подключили абонентов к сотовой связи и интернету уже в 20:40, рассказали корреспонденту «КП-Владивосток» в макрорегиональном филиале «Дальний Восток».

После того, как регион вернулся к прежней жизни, большая часть местных жителей принялась писать комментарии о том, как проводила часы без интернета и социальной жизни. Ответы оказались забавными, местами даже драматичными. Кто-то был рад оказаться в таком новом мире и вспомнить прошлое, а кто-то был искренне поражен тому, что можно оказаться настолько уязвленными в 21 веке.

«Это были лучшие часы в моей жизни»

«Шесть, шесть часов! Никакой связи на Камчатке! Это что за фигня в 21-м веке?»

«Ошалеть! Я улететь не могу из-за таких проделов, всех вручную регистрируют»

«Зачем включили, я уже старый дисковый телефон достал»

«Я хоть вспомнила, что такое СМС»

«Поговорил с женой, оказалась нормальным человеком»

«Вот тебе и локдаун»

«На 6 часов попали в 2008»

«Хоть книгу в руки взяла»

«Самое интересное - я в Краснодарском крае, а симка Камчатская, тоже не работал телефон и интернет»

Такими комментариями пользователи сети делились под постом коллег из kamchatka_online.

Первого июня никаких перебоев со связью на полуострове зафиксировано не было. Регион вернулся в 21 век. Вместе с тем, у многих дальневосточников после ситуации с массовым отключением осталось приятное ностальгическое послевкусие. Все-таки классно осознавать, что и без интернета в жизни есть много увлекательных занятий. Может иногда полезно для профилактики проводить такие акции? Кто знает.

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