Приморский край предложит изменить федеральное законодательство на ПМЭФ-2021

Губернатор Приморья возглавляет делегацию региона на Петербургском международном экономическом форуме – 2021 Фото: Александр ГЛУЗ

Губернатор Приморья примет участие в пленарном заседании форума, на котором выступит Президент Российской Федерации Владимир Путин, и в панельных дискуссиях. Кроме того, Олег Кожемяко проведет ряд рабочих встреч с руководителями российских и зарубежных компаний, представителями органов власти.

Вместе с главой региона на событии присутствует председатель Правительства Приморья Вера Щербина, а также представители краевых министерств и ведомств.

«Важность участия в подобного рода форумах сложно переоценить, ведь это площадка для обсуждения актуальных вопросов, в том числе экономического развития региона. Необходимо быть в курсе текущих вызовов, чем сейчас интересуется глобальное сообщество, бизнес. Деловые встречи, которые мы запланировали на «полях» ПМЭФ, однозначно дадут результат. Например, на одной из сессий, в которой я участвую, мы готовим предложения по изменению федерального законодательства. Это налоговая база, межбюджетные отношения – все это средства, которые поступают, в том числе, в Приморский край. Игнорировать такие события – значит терять связи и возможности для региона, финансовые ресурсы для развития территории», – отметила Вера Щербина.

На сессии «Дальний Восток: ресурсный фронтир или двигатель роста?» эксперты обсудят эффективность предпринимаемых мер по поддержке инвестиционных проектов и наметят дальнейшие шаги по развитию экономики субъектов макрорегиона. Губернатор Приморского края отметил, что работающие в Приморье предприниматели оценивают инвестклимат в регионе как «благоприятный».

«В Приморье префенциональный режим позволяет минимизировать или обнулить на первом этапе налог на землю, имущество, прибыль, что является весомым аргументом в пользу привлекательности территории. И тем инвесторам, которые ведут бизнес открыто, опасаться нечего. Когда возникают жалобы со стороны жителей, тогда возникают основания для проверок, но и они будут упорядочены. Полпредство, прокуратура работают над тем, чтобы для бизнеса «горел зеленый свет». Это даст предпринимателям уверенность в том, что просто так к ним не зайдут, не сломают инвестиционный план – что позволит строить горизонты планирования на долгие годы», – сообщил Олег Кожемяко

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин поставил задачу перед субъектами Дальнего Востока в 2020 году войти в ТОП-30 Нацрейтинга состояния инвестклимата. В 2019 году Приморский край поднялся на 21 позицию и занял 34 строчку в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в регионах России. Итоги деятельности региона в этом направлении за прошедший год будут оглашены на ПМЭФ.