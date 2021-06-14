Слышны крики о помощи, люди оказались в отрезанных дымом квартирах. Во Владивостоке случился серьезный пожар в многоэтажке

На месте ЧП работают специалисты. Фото: Милана СОКОЛ

14 июня во Владивостоке загорелись сразу две квартиры в доме №26 на улице Днепровская. Сложность тушения и эвакуации заключается в том, что помещения находятся довольно высоко – на предпоследнем, восьмом этаже.

Тревожный вызов с места происшествия поступил на пульт оперативного дежурного МЧС в 15:38, когда местные жители заметили дым и языки пламени, вырывающиеся из помещений.

Спустя 8 минут по указанному адресу приехали первые пожарные расчеты. К моменту прибытия специалистов огнем оказались охвачены две квартиры. В отрезанных дымом помещениях находились люди. Случайные очевидцы сняли все происходящее на камеру мобильного телефона. На записи отчетливо слышны крики о помощи, также видно женщину, высунувшуюся в окно, в ожидании спасения.

– Пожарные спасли четырех человек – двух по лестничным маршам и двух при помощи спасустройств. Одной женщине понадобилась помощь медиков. В 16:06 огнеборцы локализовали пожар и ликвидировали открытое горение. В настоящее время ведется проливка конструкций, – прокомментировала пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

По предварительной информации, огонь успел распространиться на 40 квадратных метров. В тушении участвуют 25 специалистов МЧС, задействованы 5 единиц техники.