Разбиваются до крови: в Приморье заживо замуровали десятки голубей

Жители переживают за судьбу птиц, оказавшихся в заточении. Фото: "КП" Архив

В поселке Трудовое десятки голубей две недели замурованы в вентиляционных продухах. Жильцы рассказывают, что птицы в попытках вырваться на волю разбиваются до крови. Неравнодушные граждане ищут способы вызволить голубей из плена, но управляющая компания пока не может окончательно решить проблему.

Неприятная история случилась на улице Лермонтова, 68А. Как уверяют жильцы, управляйка замуровала сетками вентиляционные продухи под крышей десятиэтажного многоквартирного дома. В этих продухах уже давно жили голуби. На видеозаписях, предоставленных общественным инспектором в сфере обращения с животными Викторией Федонюк, видно, что птицы пытаются выбраться, но сетки, привинченные на болты, держатся крепко.

– Птицы, пытаясь вырваться на волю, разбивали себя до крови. Об этом говорят жильцы, у которых на окна и кондиционеры капала кровь. Жуткая история еще и тем, что там остались птенцы без мам-особей. Птицы без еды и воды обречены на мучительную смерть, – поделилась Виктория Федонюк с РИА VladNews

Жильцы сами забрались на крышу и сняли некоторые решетки, чтобы голуби могли улететь. Однако многие птицы вернулись в «клетку», ведь там остались их птенцы. По сообщениям очевидцев, некоторые птицы погибли, не дождавшись освобождения. Управляющая компания вскоре восстановила большую часть решеток, оставив только три отверстия. Зоозащитники уверены, что это неправильное решение, ведь птицы не могут найти выход и бьются в прикрученные сетки.

Как уверяют обеспокоенные жители дома, с УК решить быстро вопрос по освобождению птиц, пока не выходит. Волонтерам пришлось сначала вообще доказывать, что замурованные птицы – это не выдумки. Только после того как директору УК «Трудовое» Анастасии Морозовой показали ролики со страдающими пернатыми, волонтерам объяснили, что компания лишь выполняет предписание Роспотребнадзора. В надзорном же органе заверили, что предписание по соблюдению санитарных норм действительно есть, однако никто не распоряжался закрывать продухи с живыми птицами.

В поисках путей освобождения волонтеры даже связались с Дмитрием Козловым – руководителем инициативной группы жителей, которые спасли парк на Постышева во Владивостоке от вырубки.

– Управляющая компания должна пойти на встречу здравому смыслу – не губить птиц, оставить пока ситуацию в покое и постепенно создать условия для переселения птиц в голубятни. Надо обязательно взаимодействовать с общественностью ради принятия взвешенных решений, а без диалога и взаимоуважения гибнут беззащитные птицы с птенцами, – считает Дмитрий Козлов.

Сейчас зоозащитники и волонтеры собирают подписи местных жителей, чтобы отправить заявление в прокуратуру и обращение к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко.