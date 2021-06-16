Любовь со страховкой: Владивосток взбудоражила фотосессия на крыше местного Биг-Бена

Руферы ответственно подошли к делу. Фото: Инстаграм @kaidaivashka.

Утреннее солнце прогоняет ночную прохладу и начинает греть сердца. Голову кружит не от высоты, а от восторга. Белое платье развивается на ветру. На курантах Владивостока – фотосессия двух рисковых влюбленных руферов. «Комсомолка» пообщалась с одним из героев снимков и фотографами, которые реализовали такой красивый проект.

В 2015 году у фотографа Кайды Ивашки возникла идея – снять свадебную фотосессию на владивостокском Биг-Бене. И вот, спустя шесть лет, воплотить мечту в реальность ему помогли руферы Аня и Борис (имена изменены по просьбе героев).

Герои работали со страховкой. Фото: Сергей Шевченко.

– Так как мы работаем с высотой, то ответственно подошли к делу и были на объекте со страховкой, – заверил герой фотосессии.Готовились к фотосессии недолго, рассказывает Борис. Куда сложнее – скоординироваться и одновременно выделить на рисковый проект одно утро и, конечно, угадать с погодой. Даже на крышу часов было проще попасть, но есть важное условие: нужно иметь опыт в руфинге.

Подняться на несколько метров выше уровня просыпающегося города обернулось огромным стрессом для фотографа: он боится высоты, и ему пришлось преодолевать свои фобии почти целый час.

Рядом с проходящей фотосессией дежурил пост ДПС. Фото: Инстаграм @kaidaivashka.

Но, несмотря на опасения и преграды, все получилось. Результатом стали эпичные и одновременно с этим эмоциональные фотографии влюбленных. И парочку не волнует, что по поводу их перформанса думают владивостокцы. Мнение горожан разделилось: кто-то восхищается фотосессией, а кто-то считает это возмутительным – как так! забраться на городские часы!Кайда снимал с крыши и земли, а на подстраховке рядом летал дрон Сергея Шевченко. Сложностей почти не было, их не беспокоили полицейские, которые дежурили рядом и не замечали залезших на часы ребят, не мешали провода, но препятствием стали птицы, их было «примерно миллион», рассказывает дроновод.

Свободные и влюбленные Аня и Борис на крыше владивостокских курантов. Фото: Сергей Шевченко.

– Мне неважно мнение других, пусть возмущаются плохими дорогами, – сказал Борис.

И пока приморцы продолжают думать о своих эмоциях насчет такой «выходки», Кайда уже размышляет над новым опасным проектом. В его портфолио можно встретить множество непростых работ. Он снимал и сжигание свадебного платья при разводе, и Адама и Еву в чем мать родина на Тобизина после непогоды, и лавстори во время шторма 14 февраля. Кто знает, чем фотограф нас порадует еще.

Другой проект Кайды: сжигание свадебного фото при разводе. Фото: Инстаграм @afrophotographer.