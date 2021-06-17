Калейдоскоп событий. Артисты театра Горького рассказали о ближайших планах

Сайт Театра имени Горького.

В культурном учреждении прошла пресс-конференция, на которой рассказали о ближайших планах. Совсем скоро нужно будет закрывать 88-й театральный сезон, но перед этим приморцев ждет премьера спектакля от Николая Тимошенко, актера и режиссера, по пьесе канадского драматурга. После этого труппа театра улетит в Беларусь, где будет радовать жителей республики шестью известными и любимыми работами. Гастроли в соседнюю страну плавно перетекут в отпуск, а после него в жизнь будут воплощены яркие и масштабные проекты.

Совсем скоро театр Горького закроет 88-й театральный сезон. Перед каникулами театралы показали жителям Приморья премьеру - «Собачье сердце». Но это не все новости, которые ждут ценителей искусства. 19-го и 20 июня покажут мелодраму «Там же, тогда же…» по пьесе канадского драматурга Бернард Слэйда. Режиссером стал известный артист театра Горького Николай Тимошенко, который уже ставил на малой сцене спектакль «Смех лангусты». Он рассказал, что найти материал для малой сцены непросто: и пьес мало, и качество порой страдает, и некоторые уже были поставлены. В этот раз выбор пал на историю, уже шедшую на малой сцене. Ее ставил Анатолий Бугреев под названием «Мой грех» 30 лет назад.

Режиссер-постановщик «Там же, тогда же...» Николай Тимошенко (по центру). Фото: Дарья НАУМЕЦ

В истории два героя, но в театре Горького было решено, что исполнителей будет шесть, так как тайный роман тянется на протяжении четверти века. И, как отмечает режиссер-постановщик, количественное решение спектакля подчеркнет основную мысль: любовь может сделать с человеком такое, что его возвысит над временем и пространством.- Мне эта пьеса показалась очень интересной, это объективно хорошая драматургия, - считает Николай Тимошенко.

Художник-постановщик Андрей Климов сказал, что они уважают зрителя, поэтому делали честную визуальную картинку происходящего. И поэтому ткани и обувь заказывались из Москвы.

Действие происходит в Америке в середине ХХ века, в период потребительского бума. Это калейдоскоп длиной 30 лет из жизни двух людей, которые нашли друг друга и дали обет, что они будут каждый год встречаться в одном и том же месте - в гостиничном номере. Сам номер не меняется, но меняются они сами, объясняет Климов.

Художник-постановщик Андрей Климов (по центру). Фото: Дарья НАУМЕЦ

Махнув крылом до Беларуси

Премьерой «Там же, тогда же…» театр Горького закроет свой театральный сезон, но вместо долгожданного отпуска артистов ждут не менее долгожданные гастроли в Беларусь. 22 июня все 120 человек команды - актеры, студенты, специалисты цехов - улетят из Владивостока навстречу заграничным сценам.

Труппу Горького ждет три города: Минск, Гродно и Могилев. Там наши театралы покажут шесть спектаклей, это «Мастер и Маргарита», «Собака на сене», «Поминальная молитва», «Товарищ», «Эдит и ее демоны» и «Крейсера».

- У нас волнительные гастроли. Они беспокойные, потому что никогда не ступала нога приморцев на эту землю. Мы не знаем, как нас примут, но мы работаем в очень хороших театрах, - заверил художественный руководитель театра Горького Ефим Звеняцкий.

Гастроли пройдут в динамичном, довольно плотном графике - с 25 июня по 5 июля. По возвращении приморские артисты уйдут в небольшой отпуск, после их ждет другой насыщенный проект.

Гастроли, гастроли и еще раз гастроли

- Потом начнутся гастроли по краю. 37 спектаклей! Такое количество - это совершенно немыслимая, небывалая история. Она называется в рамках губернаторской программы: мы везем семь наименований и покажем их в городах от Дальнегорска до Кавалерово, от Арсеньева до Ольги. Я даже не знаю, справимся ли, но теперь уже отступать некуда, - шутит Ефим Звеняцкий.

Цена билетов, как заметил худрук, «совсем никакая», символичная: 200-250 рублей. Это важно и для деятелей искусства, и для жителей Приморья. Как сказал Звеняцкий, люди в селах и поселках озабочены тем, что им не хватает театральных представлений.

После гастролей по Приморью труппа окажется в Хабаровске. В соседнем крае будет проходить Второй фестиваль театров Дальнего Востока, который вновь откроет известный русский артист Евгений Миронов. От театра Горького будет показан яркий «Великий Гэтсби».

- Это интересно. Хотя в прошлый раз все прошло достаточно традиционно, каких-то особых изысков не было, но просветительское мастерство актера, мастер-классы, речь - там вобрано все, - заверит Звеняцкий.

Художественный руководитель театра имени Горького Ефим Звеняцкий (слева). Фото: Дарья НАУМЕЦ

Договорились о дружбе

Пока труппа театра Горького будет гастролировать по Беларуси, во Владивосток приедут актеры Уссурийского театра драмы имени В. Ф. Комиссаржевской. На пресс-конференцию в столицу Приморья приехали главный режиссер Борис Бехарский и директор Андрей Борисов.

- Они откликнулись на предложение театра Горького, и мы заключили договор о сотрудничестве. Наши театры договорились, что мы будем дружить, - сказал Звеняцкий.

Во Владивостоке покажут драму «Жестокие игры», семейную мелодраму «Каренин» и комедию «Примадонна». Жанровое разнообразие не случайно. Как отметил Андрей Борисов, они хотели бы показать все и сразу, но это невозможно, поэтому они постарались подобрать такие спектакли, которые отразят их театр с разных сторон.

- Нам хотелось бы максимально показать наш театр с разных сторон. Я надеюсь, это первые три спектакля, которые мы вам покажем, - подытожил Борисов.

Борис Бехарский поведал, что они учитывали размеры сцен: уссурийская на порядок меньше, поэтому нужно было думать, что можно разместить так, чтобы ничего не потерялось. Показывать разные жанры, стили и работы режиссеров будут от 7 до 12 актеров, их ждет ежедневное путешествие Уссурийск - Владивосток - Уссурийск.

Пресс-конференция, посвященная закрытию 88-го театрального сезона. Фото: Дарья НАУМЕЦ

89-й театральный сезон и другое

Ефим Звеняцкий хотел открыть новый театральный сезон 25 сентября, но в это время во Владивостоке только закончатся московские антрепризы, а в Хабаровске будет идти фестиваль Евгения Миронова. Поэтому было решено, что сезон будет открыт в первых числах октября, перед выходными.

По возвращении в родной Приморский край артисты приступят к репетиции спектакля Ингмара Бергмана «Сцены из супружеской жизни».

- Сегодня мы этим очень серьезно озадачены, но я про это не буду рассказывать, - оставил проект под покровом тайны Ефим Звеняцкий.

Также ведется работа над следующей пьесой - «В джазе только девушки». Художественный руководитель театра Горького рассказал, что они смогли получить право на постановку, уже пришло все необходимое, поэтому, отмечает Звеняцкий, репетиции начнутся в ближайшее время.

И хорошим информационным поводом стал «народный театр».

- В ближайшее время мы уезжаем в город Арсеньев для того, чтобы продолжить путешествие. И как хорошо говорил Евстигнеев - скоро народные театры побьют профессиональные театры. Это будет 18 августа, когда мы вернемся из отпуска, и все поедут туда проводить кастинг. Пьесу, которую мы будем репетировать, мы сейчас читаем, - поделился Ефим Звеняцкий.