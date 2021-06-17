«Собачье сердце» в новом прочтении

Пес Шариков сражается с уличными кошками. Фото: Ольга КОСТЕНКО.

Эксперимент профессора Преображенского с человеческой душой знаком почти каждому. Только ленивый не знает про «Собачье сердце» и его Полиграфа Полиграфовича, превратившегося из бродячего пса в мерзкого человечка, читали знаменитое произведение не менее знаменитого Михаила Булгакова, или смотрели фильм, или видели постановку в театре. И вот новое прочтение из-под руки режиссера Сергея Руденка вышло на сцене театра имени Горького.

Действие «Собачьего сердца» происходит в новом времени, скорее даже в альтернативной реальности, как заявляет сам режиссер-постановщик Сергей Руденок. Происходящее оторвано от 20-30-х годов прошлого века, в постановке присутствуют элементы современности, считываются тренды нашего времени.

Режиссер-постановщик спектакля Сергей Руденок. Фото: Ольга КОСТЕНКО.

Как отметил режиссер Сергей Руденок на пресс-конференции, посвященной премьере, такой вариант допустим, ведь история циклична, и то, что было подходящим 100 лет назад, актуально и сегодня.

В спектакле затрагиваются не только «стандартные» для «Сердца» темы – добра и зла, морали и науки, ответственности, последствий действий и невежества, – но и вопросы «действующей реальности». Жанр насмешки, в которой сделана постановка, исследует человека, а танцы и выверенные движения позволяют погрузить зрителя в ту действительность, которая отражает настроение сегодняшнего поколения. Как заметила балетмейстер из Москвы Ксения Лисанская, хореография важна в данном случае.

– Что касается жанров в пластике, то они трансформируются как главный персонаж, им приходится меняться. И здесь мы действительно видим элементы шоу. В моих руках оказался кордебалет кошек и собак, который состоит из ведущих артистов театров, – сказала Лисанская.

Зритель увидел не классическое произведение Булгакова, а его адаптированную версию. Фото: Ольга КОСТЕНКО.

Также на сцене будут элементы шоу, рассказал Ефим Звеняцкий, яркий свет, удивительные костюмы и восхитительные декорации. Как объяснил художник-постановщик из Москвы Андрей Климов, их декорации мобильные, чтобы можно было передать и комнату профессора, и студию для шоу, и другие, важные для истории, локации. На сцене есть мир профессора, странный, но яркий, красивый и с неуютной дизайнерской мебелью. А окружающий мир имеет цвет жухлой листвы, прям как в фильме «Письма мертвого человека».

В каком же цвете будет воспринята постановка – судить зрителям. Но, правда, уже в новом, 89-м театральном сезоне, который начнется в театре осенью.

Сергей Руденок вплел в повествование марширующих по сцене бойскаутов. Фото: Ольга КОСТЕНКО.

КОНКРЕТНО. О чем «Собачье сердце» Руденка?

События пьесы разворачиваются в наши дни в квартире профессора Преображенского. С одной стороны профессор создает гениальное – Гомункула, человечка из «лаборатории алхимии». Но фактически ошибка эксперимента намного глобальнее. Профессор, сам не зная того, клонирует из собаки «чудовище». Шариков – это монстр – клон донора Клима Чугункина, беспаспортного вора-рецидивиста, потомственного алкоголика, хама, подлеца, погибшего от удара ножа в сердце в пьяной драке. Случился своего рода Акт переселения душ. Профессор вершит в мире науки Революцию.

На первый взгляд довольно простой сюжет, действие, наполненное бытовыми сценами, житейской мудростью и юмором, через аллегорические образы, в конце концов, обретает форму драматической легенды. События по эксперименту над человеком накладываются на эксперименты ХХ и XXI века над человечеством. Так история подводит зрителей к главному философскому вопросу о пути развития цивилизации: эволюция или революция? Булгаков показал к чему приводит необдуманное управление «сильных мира сего» – порождению чудовища, уничтожающего сперва своего творца, а после пожирающего все вокруг. Счастливый финал оказался возможен в произведении, ведь у профессора было решение и способы, в случае неудачи, исправить ошибку, но есть ли способ исправить или не допустить ошибку в реальности?