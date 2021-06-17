Лучшим теннисистам Приморья вручили «Кубок Славда»

Подведены итого краевого теннисного турнира памяти Ю. М. Серебрякова «Кубок Славда». Фото: Антон Новгородов

Серия игр по большому теннису состоялась в рамках краевого турнира памяти Юрия Михайловича Серебрякова. Соревнования проходили в два этапа. С 8 по 10 июня на кортах Федерации тенниса Владивостока отличную игру показали юноши и девушки от восьми до девятнадцати лет. В одиночном разряде состязались 39 молодых спортсменов со всех уголков Приморского края.

На торжественной церемонии присутствовали почетные гости: заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин, начальник управления физической культуры и спорта Владивостока Юлия Вельбик, вице-президент «Федерации тенниса Приморского края» и президент «Федерации тенниса Владивостока» Николай Астафьев, председатель организационного комитета краевого теннисного турнира Павел Серебряков.

Подведены итого краевого теннисного турнира памяти Ю. М. Серебрякова «Кубок Славда». Фото: Антон Новгородов

Представители администрации и организаторы соревнований произнесли напутственные речи для юных спортсменов, рассказали об истории развития турнира и его основателе Юрии Михайловиче Серебрякове.

Приветственный адрес участникам состязаний прислал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. С видеопоздравлением к ребятам обратился наш соотечественник, тренер сборной России по теннису Игорь Куницын:

«Надеюсь, что этот турнир станет ежегодным и будет привлекать теннисистов не только с Дальнего Востока, но и со всей России. Кто знает, может быть, на этих соревнованиях мы увидим новых Рублёвых, Медведевых, Хачановых, Кафельниковых и Сафиных».

Участники юношеских соревнований «Кубок Славда» были награждены медалями, грамотами, а победители получили памятные призы с символикой турнира.

Подведены итого краевого теннисного турнира памяти Ю. М. Серебрякова «Кубок Славда». Фото: Антон Новгородов

Места в трех возрастных категориях распределились следующим образом:

8-10 лет девушки: 1 место – Варвара Яковлева, 2 место – Мирослава Гайтанова, 3 место Диана Калмыкова.

8-10 лет юноши:1 место – Кирилл Карасев, 2 место – Владислав Бойко, 3 место – Дмитрий Музыченко.

До 15 лет девушки:1 место – Юлия Соболь, 2 место – Вероника Хандобина, 3 место – Ирина Соболь.

До 15 лет юноши: 1 место – Максим Кривоносов, 2 место – Леонид Толкач, 3 место – Егор Вдовченко.

До 19 лет девушки: 1 место – Анастасия Федореева, 2 место – Алиса Пак, 3 место – Кира Симонова.

До 19 лет юноши: 1 место – Дмитрий Савиных, 2 место – Ростислав Семененко, 3 место – Владислав Полозов.

Подведены итого краевого теннисного турнира памяти Ю. М. Серебрякова «Кубок Славда». Фото: Антон Новгородов

Взрослая часть турнира,традиционно приуроченная ко Дню России, прошла с 12 по 13 июня в Горные Ключи Кировского района. На открытых кортах завода «Скит» собралось 18 дуэтов в мужском парном и смешенном разрядах.

Невероятная атмосфера азарта и дружелюбия царила на кортах. Участники, чемпионы и призеры разных лет в течение двух дней стойко соревновались под палящим солнцем Шмаковки. Но даже экстремальные температурные условия, которые судьи во время матчей не раз сравнивали с площадками AustralianOpen, не испугали бывалых спортсменов.

В парном мужском разряде победителями соревнований стали:

1 место – Похило Андрей и Поседелов Владимир, 2 место – Тихонович Виктор и Тю Шань, 3 место – Решетников Андрей и Щукин Сергей, 4 место – Дудин Павел и Николюк Григорий, 7 место – Кудревский Александр и Пастухов Сергей.

В парном смешанном разряде призовые места заняли:1 место – Камынины Елена и Леонид, 2 место – Макарова Екатерина и Семёнов Юрий, 3 место – Бутакова Вероника и Лазукин Андрей, 4 место – Налиухина Наталья и Чернов Игорь, 7 место – Евенко Яна и Глуховский Евгений.

Подведены итого краевого теннисного турнира памяти Ю. М. Серебрякова «Кубок Славда». Фото: Антон Новгородов

Много добрых слов было сказано в адрес родоначальника состязаний, основателя группы компаний «Славда», Юрия Михайловича Серебрякова, который в 1997 году впервые провел турнирсреди теннисистов-любителей.

«Юрий Михайлович много сделал не только для спортсменов, но и для жителей Лесозаводского и Кировского районов, создав здесь современное, технологичное предприятие, обеспечил людей рабочими местами и возможностью получать достойный заработок», - сказал директор турнира Виктор Сова.

По просьбе работников завода «Скит» на территории предприятия будет выстроен мемориальный сквер с памятником Ю.М. Серебрякову и освященной часовней. 12 июня перед началом турнира в тожественной обстановке был заложен первый камень будущего мемориала.

«Я уверен, что краевой теннисный турнир памяти Ю.М. Серебрякова будет жить, будет привлекать всё больше новых участников, в том числе поспособствует росту интереса молодого поколения к данному виду спорта и у нас на территории», - говорит руководитель администрации Кировского района Игорь Вотяков.

Подведены итого краевого теннисного турнира памяти Ю. М. Серебрякова «Кубок Славда». Фото: Антон Новгородов

«В юбилейном году мы расширили границы турнира – провели соревнования для молодых теннисистов. Это важный и знаковый момент. Я видел ценности отца, своего поколения и рад, что у детей снова появляются спортивные ценности и ориентиры», -

Резюмировал председатель оргкомитета Павел Серебряков.