Инспекция по охране объектов культурного наследия Приморья ответила про штукатурку на историческом здании на Суханова

Краеведы считают, что фасад был в хорошем состоянии. Фото: Елизавета КАЛИНИНА

В начале июня жители Владивостока обратили внимание, что исторический кирпичный фасад памятника культуры на Суханова, 8, в ходе реконструкции начали штукатурить. Здание считается одним из самых красивых в столице Приморья, поэтому такие ремонтные работы возмутили многих горожан, считающих, это разрушило облик здания-памятника. «Комсомольская правда – Владивосток» обратилась в Инспекцию по охране объектов культурного наследия Приморского края с просьбой прояснить ситуацию.

Напомним, одно из старейших капитальных зданий Владивостока, которое расположено на Суханова, 8, передано руководством ДВФУ прокуратуре РФ под филиал Университета надзорного органа. Ведомство решило, что здание нужно отремонтировать, и на эту задумку были найдены более 11 миллионов рублей. В начале июня владивостокцы обратили внимание, что кирпичный фасад начали штукатурить и красить. Такое обращение с памятником культурного наследия вызвало волну возмущения среди горожан. Краеведы, с которыми пообщалась «Комсомолка», в один голос заявили о недопустимости такого обращения с одним из красивейших зданий Владивостока.

В Инспекции по охране объектов культурного наследия Приморья пояснили, что для таких ремонтных манипуляций были причины.

Как оказалось, это только издалека казалось, что здание в полном порядке. На самом деле несущие стены были испещрены опасными сквозными трещинами, заявил руководитель инспекции Владимир Осецкий. Повреждения были обнаружены на арочных перемычках и наружной кладке кирпичных столбиков. Также стала осыпаться штукатурка.

– По результатам обследования состояние стен классифицируется как недопустимое, требующее проведения противоаварийных работ, – сказали в организации.

Изображение старого Владивостокского училища. Фото: Old Vladivostok.

Эксперты сомневаются

Однако специалист в области охраны памятников истории и культуры Анна Мялк рассказала, что вопросов к состоянию фасада ранее не возникало.

– Такой отделки, а именно шпатлевки и окраски, на этих элементах памятника никогда не было. Подлинная отделка прекрасно сохранилась – это цементные штукатурные поверхности. Ремонт памятника – это именно ремонт с применением первоначальных материалов, без изменений материалов. Ремонт проводится после изучения состава материалов отделки для того, чтобы точно их воспроизвести, – сказала краевед.

Она добавила, что подобные работы – ремонт фасадов – могут проводиться только после историко-культурной экспертизы, акт о которой должен быть опубликован на сайте инспекции. Без экспертизы, отметила Мялк, разрешение на работы может быть выдано Инспекцией только на противоаварийные работы, если есть угроза разрушения объекта.

В инспекции же заявили, что по результатам обследования была сделана проектная документация по аварийному ремонту. В рамках этих работ был счищен старый слой штукатурки с поврежденных участков фасада, заделка трещин и покрытие новым штукатурным слоем. Дальше – покраска фасада и элементов декора в существующий цвет.

– В результате финишное декоративное покрытие по своему цвету и структуре повторит исторический облик фасада здания, – заверил Осецкий. – Утраченная облицовочная плитка для ремонта стен фасада привезена из Германии и изготовлена на том же заводе, что и 100 лет назад.

Работы проводятся организацией с лицензией, разрешение было получено от инспекции.

Горожанам остается только ждать выполнения заявленных работ и надеяться, что одно из красивейших зданий Владивостока сохранит это неофициальное звание.

Фасад училища, 1910–1914. Фото: Типография и Цинкография «Далекая Окраина», 1915 год.

Полосы истории

Памятник архитектуры возводился с 1910 по 1913 годы для Владивостокского коммерческого училища. Проектом занимался Сергей Венсан. Здание является объектом культурного наследия регионального значения – «Здание Владивостокского коммерческого училища, в котором в 1913-1919 годах учился А.А. Фадеев, советский писатель».

После Октябрьской революции с 1939 по 1956 годы в здании разместилось Управление Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) по Приморской области. Затем дом на Суханова, 8, вновь стал служить для целей образования.

Также памятник включен в госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России.

Напомним, ранее высказался приморский историк и краевед Владимир Калинин. Он, как и Анна Мялк, считает, что фасад был в прекрасном состоянии, и ремонт там не требовался. Теперь фасад, рельефы и облицовка испорчены. Выход один – за счет инициатора этих действий провести очистку и реставрацию здания.

Необычный ракурс на Владивостокское коммерческое училище (вдалеке).

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