Глаз народа. Все важные проекты во Владивостоке не останутся без общественного контроля

Реализация нацпроектов поможет сделать жизнь в столице Приморья комфортнее. Фото: Милана СОКОЛ

Исполняющий обязанности главы администрации Владивостока Константин Шестаков обсудил с горожанами важные вопросы по реализации нацпроектов в городе. На заседании проектного комитета специалисты профильных ведомств совместно с общественными наблюдателями подняли важные темы по реконструкции дорог, благоустройству города и строительству новых объектов.

– Это первое заседание проектного комитета в текущем году с участием наших коллег – общественных наблюдателей. И прежде чем мы приступим к обсуждению проектов, хочу выразить вам благодарность за то, что вы находите время, чтобы лично проконтролировать создание в городе новых объектов, сделать их лучше. Спасибо за ваше неравнодушие, уверен, что мы вас тоже не подведем, – обратился к присутствующим Константин Шестаков.

Исполняющий обязанности мэра вручил активистам официальные удостоверения, которые позволят беспрепятственно контролировать ход важных работ в городе. Стоит отметить, что в числе тех, кто переживает за облик и преображение столицы Приморья в этом году оказались десятки людей. Реализацию нацпроектов контролирует 61 общественный наблюдатель.

Общественным наблюдателям вручили удостоверения. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Напомним, с установлением положительных температур во Владивостоке начался масштабный ремонт транспортных артерий. Работы, которые стали возможны благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», сейчас кипят в разных районах города. Общественные наблюдатели уже выезжали на несколько объектов вместе со специалистами администрации.

– Ремонт ведется на улицах Ладыгина, Окатовой, Харьковской, Бородинской, Адмирала Захарова, Посьетской и на участке Ватутина – Нейбута. По всем объектам работы идут в графике. Завершить ремонтные работы планируем до середины августа, – рассказал заместитель начальника управления дорог и благоустройства мэрии города Юрий Трунов.

Комплексный ремонт проходит в разных районах краевой столицы. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Не обойдется без народного контроля и строительство детских садов на Крыгина и на Патрокле, которые возводят по региональному проекту «Содействие занятости женщин». Новые дошкольные учреждения должны появиться до конца этого года. Они помогут не только решить вопрос с нехваткой мест малышам, но и трудоустроить десятки людей. Кстати, к счастью местных жителей, еще один детский сад на Патрокле уже ввели в эксплуатацию. В микрорайоне также началось строительство современной школы с бассейном и кинотеатром внутри, рассчитанной на 1275 мест.

По словам Константина Шестакова, учебное заведение должно стать лучшим на Дальнем Востоке. Поэтому необходимо сосредоточиться на поставленных задачах.

Еще один объект, который должны сдать до конца 2021 года – дом на улице Глинки, 26. Возможность переселить людей из аварийного жилья в новостройку выдалась благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» и региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». По завершению строительства в новенькие квартиры переедут жильцы с улиц Володарского, 25, и Порт-Артурской, 31, в поселке Трудовое, а также дети-сироты. По словам строителей, все работы на участке ведутся по графику. Для переселения из аварийного жилья запланировано строительство еще четырех домов на улице Русской.

Отметим, что в этом году во Владивостоке активно реализуется и проект «Формирование комфортной городской среды». Благодаря нему в краевой столице преобразятся еще шесть общественных пространств. «КП-Владивосток» уже подробно рассказывала о благоустройстве набережной на улице Татарской, территории еще одного пляжа на Второй Речке, сквере Комсомольцев, сопки Бурачка, прогулочной зоны на Тунгусской и втором этапе работ в Матросском сквере. Первый выезд общественных наблюдателей по этим объектам запланирован на предстоящие выходные.

Как отмечают народные контролеры, им удалось наладить диалог с властью, все высказанные замечания и пожелания оперативно учитываются и отрабатываются.

– Первые общественные наблюдатели появились в Приморье в 2019 году. Создание такого социального института инициировало правительство края. Тогда были отобраны 44 активных жителя региона, которые затем оценивали ход работ на 129 объектах – вместе с представителями власти они смотрели за ремонтом спортивных залов в сельских школах, благоустройством общественных пространств, реконструкцией дорог, строительством детских садов, спортивных площадок и других социально значимых объектов. В 2020 году за реализацией нацпроектов в муниципалитетах края следили уже 135 наблюдателей – расширился не только фронт работ, но и география проекта, – сообщила пресс-служба администрации Владивостока.

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