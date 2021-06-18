Купаться или не купаться, вот в чем вопрос: где в Приморье водица теплее

Где-то вода прогрелась всего до +10 градусов. Фото: Антон БЛОХИН

На календаре – середина июня, а за каждым окном во Владивостоке – дожди и будто осень. Купальный сезон в Приморье начался еще 15 июня, но жители края не спешат плескаться на морях и озерах, так как температура воды не располагает. И все же «Комсомолка» предлагает вместе посмотреть, где уже можно купаться, а где рано.

ВЛАДИВОСТОК И ОСТРОВА

Самыми прохладными точками на карте пляжного отдыха стали острова. На Рейнеке и Рикорда всего +12, как и в некоторых бухтах Русского – Аякс и Рында. А вот в бухте Воевода уже чуточку теплее, там +14. Такая же температура и на Попова. Комфортно выглядит температура на Санаторной и Шаморе, Примпогода пишет, что там +16.

ПРИМОРЬЕ СОЛЕНОЕ И ПРЕСНОЕ

Холоднее всего сейчас в бухте Триозерье, местный лазурный берег может порадовать всего +10 градусами. На три градуса теплее в Находке и Ливадии, там +13. Остальные популярные места – Андреевка, Большой Камень, Славянка, Ханка – тоже не могут похвастаться теплой водицей, там, в среднем, +14…+15.

И ВСЕ ЖЕ…

И, несмотря на то, что местами температура не радует глаз, и наверняка не порадует телеса заядлых мерзляков, многие приморцы уже решились открыть свой купальный сезон. То тут, то там в Приморье и во Владивостоке можно встреть не просто загорающих граждан и гражданок, но и активно плавающих. Так может и нам не стоит ждать?

А если читатель так и не решился, то он вполне может почитать прошлогодний «Пляжный тест-драйв» от «Комсомолки», когда команда редакции отправилась в поисках идеального пляжа. Чем были наполнены пять дней, можно посмотреть здесь.