У жителей Владивостока осталось всего три дня, чтобы посетить волшебный городок

Волшебный городок на Аксаковской, 12, работает до 15 января. Фото: Милана СОКОЛ

Причудливо изогнувшиеся елки, мультяшные герои, трон Снежной Королевы, яркие и блистающие экспозиции и ледяная горка – все это совсем скоро исчезнет с карты Владивостока. Работать целому волшебному городку, расположившемуся в сквере парка «Россия – моя история» на улице Аксаковской, 12, осталось всего ничего – три дня, до 15 января. Все желающие еще успевают погулять среди праздничной красоты.

С наступлением темноты городок становится по-настоящему волшебным. Фото: Милана СОКОЛ

Новогодний городок открылся еще в середине декабря, 18 числа. С тех пор его посетили сотни гостей – оно и не удивительно, ведь с наступлением темноты на всех экспозициях зажигаются гирлянды, и сквер превращается в поистине сказочное место.

Есть и герои сказки «Снежная Королева». Фото: Милана СОКОЛ

Здесь можно погулять всей семьей, сделать яркие фотографии на память и покататься на горке – и ребятам, и даже взрослым! Кстати, а перед зданием музея сейчас установлены те белые шары – жемчужины – с названием приморских городов, которые можно было встретить на «Улице Дальнего Востока» на Восточном экономическом форуме в сентябре 2021 года.

Перед зданием музея разбросаны жемчужины. Фото: Милана СОКОЛ

По плану, работать городок должен до 15 января, потом – начнется демонтаж. А так как, к сожалению, в Приморье установились сильные морозы, которые неизвестно сколько продлятся, руководство парка не планирует продлевать работу пространства. Поэтому у всех желающих, жителей и гостей Владивостока, осталось совсем немного, чтобы посмотреть на эту красоту. Кстати говоря, работает городок бесплатно.

Здесь много причудливых елок. Фото: Милана СОКОЛ

Но даже если сейчас нет возможности посетить сквер, можно прогуляться в центр дальневосточной столицы, где расположилась новогодняя деревня (она будет работать до середины февраля!), или же дождаться других праздников, к которым «Россия – моя история» подготовит различные мероприятия. В планах – организация нескольких событий в феврале и марте, включая День защитника Отечества 23 февраля и Масленицы в конце февраля – начале марта.

Можно забраться на трон колдуньи-злодейки и сделать памятное фото. Фото: Милана СОКОЛ

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