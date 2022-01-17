Алексей Чекунков напомнил о миллионе рублей за третьего ребенка на Дальнем Востоке

Глава Минвостокразвития с журналистом «КП – Владивосток». Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Новые меры по стимулированию рождаемости на Дальнем Востоке анонсировал министр по развитию ДФО Алексей Чекунков в интервью «Российской газете». «Комсомольская правда – Владивосток» приводит слова главы Мивостокразвития и рассказывает, какая еще поддержка есть в округе, каким образом она повлияет на население.

– Рассчитываем, что в 2022 году некоторые из них уже будут реализованы в части регионов ДФО, если не во всех, – отмечает господин Чекунков. – Предлагаем давать миллион рублей за третьего ребенка. Сначала обкатаем эту ключевую меру в качестве «пилота» на части территории Дальнего Востока, в случае успеха распространим на весь ДФО.

Однако пока нет никаких подробностей по этому предложению, как и сроков. Как отметили в пресс-службе Минвостокразвития, они расскажут подробности лишь «после утверждения механизмов реализации данной инициативы». Когда это будет сделано, также неизвестно. Сейчас есть информация только о том, что мера будет распространяться не только на третьего ребенка в семье, но и на последующих. Об этом было сказано еще в сентябре 2021 года, когда президент России Владимир Путин подводил итоги ВЭФ, прошедшего, по традиции, в шестой раз во Владивостоке на Русском острове. Тогда его представитель в Дальневосточном округе Юрий Трутнев попросил ввести такую меру, заявив, что это должно помочь людям принять решение о заведении первого и второго малыша. Полпред добавил, что эта мера положительно показала себя на Сахалине, так как в настоящий момент только жители острова получают деньги за третьего чада.

В конце ноября 2021-го Чекунков заявил, что Приморье – самом населенном регионе ДФО – станет первым, где эту меру протестируют в пилотном режиме. Он добавил, что это дорогой, но все же эффективный вариант помощи родителям-дальневосточникам.

По оценке аналитиков ДОМ.РФ, мерой в 2022-2024 годах смогут воспользоваться до 75 тысяч семей.

Стоит добавить, что в ДФО уже действуют различные меры поддержки рождаемости: в частности, программа дальневосточной ипотеки с пониженной ставкой, региональный материнский капитал при рождении второго ребенка, единовременная выплата при появлении первого ребенка и прочие варианты помощи.

Благодаря этой помощи население Дальнего Востока должно вырасти к 2025 году до 8,5 миллиона человек и до 10 миллионов – к 2035 году.

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