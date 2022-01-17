«Мы его просто так не отдадим». В Кировском районе родители против закрытия детского сада №5

Родители категорически против перевода детей в другие учреждения Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В поселке Кировский родители воспитанников детского сада № 5 в социальных сетях опубликовали пост о том, что они против его закрытия и попросили местную администрацию прислушаться к их мнению. Со своей официальной страницы администрация объяснила почему сад нужно закрыть и присоединить к другим учреждениям. Пока что его не закрывают, но на данный момент рассматривается вопрос о реорганизации.

- Реорганизация путем присоединения детского сада № 5 к первому детскому саду осуществляется по ряду причин. Это снижение рождаемости детей в поселке и районе, снижение потребности в дошкольных учреждениях, низкая наполняемость детьми пятого детского сада. (76 воспитанников, прогноз на сентябрь 2022 года - 43 ребенка). Распределение воспитанников будет осуществляться с учетом мнения родителей на вакантные места в детские сады поселка Кировский, - отметила администрация с официальной страницы в соцсетях.

Родители категорически против перевода детей в другие учреждения, так как этот сад они считают лучшим в поселке. Многих не устраивает, что если его закроют, то им будет неудобно добираться до нового места, сейчас они тратят на дорогу всего 15 минут. Люди задаются вопросом, что будет с персоналом, дадут им места в других детских садах или оставят без работы, если в других учреждениях не нужны будут новые работники. В пресс-службе министерства образования Приморского края корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» сообщили, что с сотрудниками детсада уже состоялась встреча, на которой обсудили самые актуальные вопросы.

- В понедельник, 17 января, пройдет встреча с родителями воспитанников. Министерство образования Приморского края держит данный вопрос на контроле, в том числе планируется выезд специалистов в муниципалитет для изучения ситуации на месте, - рассказали в пресс-службе.

Пока решается этот вопрос люди в комментариях пишут свои впечатления о работе воспитателей, выражают им благодарности, рассказывают о том, что говорят их дети о садике. Судя по отзывам, учреждение действительно хорошее, и родители о других вариантах даже слышать не хотят.

- Желающие поддержать наш садик, милости просим на собрание. Пусть они увидят, что мы просто так наш садик не отдадим, - пишут родители в комментариях.

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